Sheinbaum a la DEA: «Deberían centrarse en investigar en su propio país» tras acusaciones de ‘narcogobierno’ en México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó ampliamente las acusaciones del director de la DEA, Terry Cole, sobre supuestos lazos entre funcionarios de su administración y el crimen organizado.

Una Respuesta Firme a Acusaciones Injustificadas

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó las declaraciones de Cole como “muy desafortunadas” y “sin fundamento”, enfatizando que chocan con la significativa reducción del 48% en homicidios dolosos que su gobierno ha logrado. “Si un gobierno estuviera vinculado a un grupo criminal, no podría mostrar una disminución en los asesinatos”, afirmó.

Un Contexto Político Complejo

Sheinbaum destacó que las declaraciones de Cole coincidieron con la publicación de su informe de seguridad, sugiriendo una intencionalidad política. La mandataria considera que los datos respaldan su postura de que la estrategia de seguridad está funcionando.

Demandas de Pruebas y Respeto Mutuo

La presidenta exigió que la DEA presentara evidencia sólida para respaldar sus afirmaciones y criticó el enfoque de la agencia, sugiriendo que deberían concentrarse en la lucha contra la producción y consumo de drogas dentro de Estados Unidos. “La DEA tiene mucho trabajo en su propio país y debería enfocarse en eso”, expresó.

Criticas a la Efectividad de la DEA

Sheinbaum resaltó la necesidad de que la DEA investigue posibles casos de corrupción dentro de su propia organización. Además, hizo hincapié en la importancia de una colaboración respetuosa entre México y Estados Unidos.

Un Pasado Complicado en las Relaciones Bilaterales

En el análisis de la reciente controversia, se mencionó el caso de Nicholas Palmeri, exjefe de la DEA en México, destituido por vínculos inapropiados con abogados de narcotraficantes. Esto refuerza el argumento de Sheinbaum de que la DEA no es ajena a problemas internos que requieren atención.

Conclusiones de la Mandataria

Finalmente, Sheinbaum hizo un llamado a Cole para que se abstenga de realizar declaraciones políticas sin sustento y enfatizó que México debe ser respetado. “Negamos rotundamente las afirmaciones del director de la DEA y lo conminamos a trabajar desde dentro de su organización”, concluyó.