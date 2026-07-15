La selección española, bajo la dirección de Luis de la Fuente, vuelve a brillar en el firmamento del fútbol, buscando otro título mundial tras vencer a Francia por 2-0 en Dallas y asegurarse un lugar en la final del Mundial.

Una Nueva Era para La Roja

Luis de la Fuente ha llevado a España a la tercera final de su historia, reafirmando su sueño de convertirse en una de las pocas selecciones que ha logrado simultáneamente los títulos de Campeona del Mundo y Campeona de Europa. Un estado que solo han alcanzado Alemania Occidental, Francia y la propia España.

Dominio en el Campo

La victoria ante Francia fue más que un simple resultado; fue un despliegue de habilidad y control. Los jugadores españoles lograron asombrar al mundo futbolístico, mostrando una estrategia que dejó a los franceses sin respuesta.

El Impacto de De la Fuente

Desde su llegada en enero de 2023, De la Fuente ha transformado la selección con su enfoque dual: táctica y empatía. Su capacidad para construir un equipo cohesivo y efectivo se ha reflejado en su racha impresionante de 37 partidos sin perder.

Un Fútbol de Control

De la Fuente no solo se centra en la posesión del balón; también ha implementado una cultura que valora la generosidad y el sacrificio colectivo, formando así un equipo donde cada jugador da lo mejor de sí mismo.

Las Cifras que Impresionan

En el camino hacia la final, España ha establecido cifras récord, igualando el récord de Italia con 37 partidos invictos en la escena internacional. Además, han logrado mantener su portería a cero en seis encuentros, un hecho sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo.

Valores y Principios

El espíritu del equipo, que se basa en la idea de que «el fútbol es un deporte construido por buenas personas», ha guiado la filosofía de De la Fuente. Esta perspectiva única le ha permitido identificar y desarrollar a jugadores con un compromiso claro hacia el colectivo.

Lamine Yamal: La Joven Promesa

Uno de los nombres que resuena con fuerza en el actual torneo es Lamine Yamal, cuya juventud y potencial lo han convertido en una figura clave. De la Fuente enfatiza la importancia de gestionar su talento con cuidado, asegurando que el chico no solo brille como estrella, sino que también sea un jugador integral en el entramado del equipo.

Mirando hacia el Futuro

El futuro para España se presenta prometedor. A medida que se acercan a la final, el entrenador no pierde de vista la importancia de la madurez y el trabajo en equipo. Con una base sólida y un enfoque claro, España busca escribir un nuevo capítulo en su rica historia futbolística.