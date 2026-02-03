El Gobierno formaliza el traslado del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

El Gobierno argentino ha oficializado el traslado del emblemático sable corvo del general José de San Martín, moviéndolo del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo. Este significativo cambio se llevará a cabo en una ceremonia el próximo sábado en San Lorenzo, Santa Fe.

Un Reconocimiento a la Historia Nacional

El reciente decreto, firmado por Javier Milei y el ministro de Defensa, general Carlos Presti, ratifica la importancia de este símbolo de la independencia argentina. El sable, que había sido objeto de debate, vuelve a su lugar de origen, donde se asegurará su resguardo y custodia.

Detalles del Traslado

El decreto establece que la pieza será trasladada a la unidad militar situada en la avenida Luis María Campos 554, en la Ciudad de Buenos Aires. El Regimiento de Granaderos a Caballo «General San Martín», creado por el Libertador, asumirá la responsabilidad de proteger este tesoro histórico, garantizando su integridad conforme a los protocolos correspondientes.

Un Patrimonio Histórico Vital

Este sable corvo no solo representa uno de los símbolos más significativos de la soberanía nacional, sino que también forma parte fundamental del patrimonio histórico de la Argentina. La normativa resalta su donación al Estado Nacional en 1897, asegurando su preservación y custodia.

Un Legado con Desafíos

A lo largo de su historia, el sable ha enfrentado situaciones complicadas, habiendo sido objeto de robos en 1963 y 1965 mientras se encontraba en el museo. Aunque se recuperó, estos incidentes evidencian la importancia de su protección efectiva, motivo por el cual se decidió su regreso al regimiento.

Restaurando el Contexto Histórico

Con la derogación de normas previas que habían establecido el sable en el museo, esta medida pone de relieve la coherencia con el legado del Libertador y la necesidad de preservar el contexto histórico en el que este símbolo ha vivido. Para el Gobierno, el resguardo del sable corvo en el Regimiento de Granaderos responde a un compromiso de honrar la historia argentina y reafirmar los valores de independencia y libertad.