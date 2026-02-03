El Cierre del Dólar: Precios del 2 de Febrero

En un día de movimientos mixtos, el dólar blue sufrió una baja significativa, mientras que los dólares financieros lograron mantener su recorrido positivo.

Hoy, el dólar blue se cotiza a $1.445 en el microcentro porteño, registrando una caída de $15.

El dólar oficial, por otro lado, se incrementó $5,35 en comparación con el cierre del viernes anterior, alcanzando un valor de $1.470,70.

Según información de exchange Bitso, el dólar cripto se ofrece a $1.499,71, reflejando un leve descenso del 0,34%.

Movimientos en el Mercado de Divisas

Marcelo Trovato, gerente de Pronóstico Bursátil, señala que tras la última licitación del Tesoro, las tasas cortas comenzaron a tensionarse nuevamente, con la caución rondando el 36% y el repo en torno a 37,5%. El dólar mayorista muestra un ligero sesgo comprador, operando sobre $1.453.

Estabilidad en los Financieros

El volumen del mercado se mantuvo acotado, con transacciones que alcanzaron los u$s142 millones. El dólar MEP bajó $7,18 y se sitúa en $1.453,28, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) descendió $8,16, cotizando a $1.494,07.