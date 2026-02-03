El Cierre del Dólar: Precios del 2 de Febrero

El Dólar Blue Desciende y los Financieros Mantienen Estabilidad en Argentina
En un día de movimientos mixtos, el dólar blue sufrió una baja significativa, mientras que los dólares financieros lograron mantener su recorrido positivo.
Hoy, el dólar blue se cotiza a $1.445 en el microcentro porteño, registrando una caída de $15.
El dólar oficial, por otro lado, se incrementó $5,35 en comparación con el cierre del viernes anterior, alcanzando un valor de $1.470,70.
Según información de exchange Bitso, el dólar cripto se ofrece a $1.499,71, reflejando un leve descenso del 0,34%.
Movimientos en el Mercado de Divisas
Marcelo Trovato, gerente de Pronóstico Bursátil, señala que tras la última licitación del Tesoro, las tasas cortas comenzaron a tensionarse nuevamente, con la caución rondando el 36% y el repo en torno a 37,5%. El dólar mayorista muestra un ligero sesgo comprador, operando sobre $1.453.
Estabilidad en los Financieros
El volumen del mercado se mantuvo acotado, con transacciones que alcanzaron los u$s142 millones. El dólar MEP bajó $7,18 y se sitúa en $1.453,28, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) descendió $8,16, cotizando a $1.494,07.
