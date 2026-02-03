¡Arranca la Fase 1 de la Libertadores!

La emoción por la Copa Libertadores 2026 comienza este martes con el arranque de la Fase 1, donde equipos de varias naciones buscan su lugar en la tan ansiada fase de grupos.

El primer partido de la Fase 1 se llevará a cabo el martes 3 de febrero, a las 21:30 hora argentina, cuando The Strongest enfrente a Deportivo Táchira. Este duelo, perteneciente a la serie E1, definirá quién avanzará a la siguiente fase del torneo continental.

Cronograma de encuentros eliminatorios

La Fase 1 incluirá tres emparejamientos cruciales. Los ganadores de esta etapa se sumarán a las ocho series de la Fase 2. Posteriormente, cuatro de los equipos que se impongan en la Fase 3 lograrán un lugar en el bombo 4 del sorteo principal de la Libertadores 2026.

Más allá de la Libertadores: oportunidades en la Copa Sudamericana

Los equipos que no logren avanzar en la Fase 3 no se quedarán sin opciones. Serán reubicados en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, también como parte del bombo 4, ofreciendo una nueva oportunidad para destacar en el ámbito internacional.

Un calendario lleno de acción

La fase inicial no solo arranca el martes; el miércoles se disputará el enfrentamiento entre 2 de Mayo y Alianza Lima, mientras que el jueves tendrá lugar el choque entre Juventud de Las Piedras y Universidad Católica. Este intenso inicio augura un emocionante camino hacia la gloria.

Representación internacional

Todos los países participantes contarán con dos representantes en las fases previas, a excepción de Argentina, que no tiene equipos en esta instancia inicial. Bolivianos, ecuatorianos, peruanos, paraguayos, uruguayos y venezolanos se preparan para dejar su huella en esta nueva edición del torneo más prestigioso de América del Sur.

Así comienza la carrera hacia la Gloria Eterna, en busca de un nuevo campeón en la Copa Libertadores 2026.