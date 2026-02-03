Kyiv bajo ataque: Drones rusos provocan incendios y heridos en varios distritos

La reciente ola de ataques en Kiev ha causado serios daños a edificios residenciales, en un ataque que deja varias personas heridas y requiere la intervención de los servicios de emergencia.

Incendios en Edificios Residenciales

El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania informó sobre múltiples impactos en infraestructura civil en diferentes distritos de la ciudad. Imágenes en el lugar muestran grandes llamas consumiendo los pisos superiores de un edificio de gran altura, mientras los bomberos trabajan incansablemente para controlar el fuego durante la noche.

Afectaciones en Darnytskyi y Shevchenkivskyi

En el distrito de Darnytskyi, un incendio en el piso 26 de un rascacielos dejó a una persona herida. Asimismo, en Shevchenkivskyi, otro edificio residencial se vio envuelto en llamas, provocando lesiones en dos personas más.

Daños en Dniprovskyi y Desnianskyi

La situación también fue crítica en Dniprovskyi, donde un bloque residencial y una instalación preescolar sufrieron daños significativos. En Desnianskyi, un edificio administrativo fue impactado, lo que añade aún más tensión al entorno de crisis.

Impacto en Pecherskyi y Respuesta de Emergencia

En Pecherskyi, el ataque afectó vehículos, una estación de servicio y las líneas eléctricas de la zona. Los servicios de emergencia confirmaron que todos los incendios fueron extinguidos, aunque continúan en el lugar para ayudar a los residentes y evaluar la magnitud de los daños.