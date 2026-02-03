¿Qué día alcanzaremos el calor extremo y cuándo llegará el alivio?

Buenos Aires en Alerta Amarilla: Calor Extremo y Posibilidad de Lluvias

La Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana atraviesan una semana marcada por el calor extremo, pero se espera un cambio climático que podría traer alivio. Varios distritos del país también están en alerta por fenómenos meteorológicos adversos.

Comenzando la semana con un cielo nublado, las temperaturas en la capital argentina han alcanzado niveles preocupantes. En la madrugada, se registró una mínima de 23.6°C, mientras que a las 15 horas la temperatura llegó a los 33.4°C.

Alertas por Temperaturas Extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta amarilla que afecta no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también a gran parte de la provincia. Estos registros pueden ser peligrosos, sobre todo para los grupos vulnerables, incluidos niños, personas mayores y aquellos con problemas de salud crónicos.

Las Condiciones Previstas para la Semana

La Misión Calorosa de los Próximos Días El martes se anticipa como el día más caluroso de la semana, con máximas que podrían alcanzar los 36°C y mínimas de 24°C. Esta tendencia de calor extremo persistirá hasta el jueves, aunque con algunas variaciones: 24 a 33°C el miércoles y 25 a 33°C el jueves.

Esperanza de Lluvias y Alivio en el Termómetro

Sin embargo, el pronóstico sugiere que el jueves podrían llegar lluvias que ofrecerían un respiro a las altas temperaturas. Se estima entre un 10 y un 40% de probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Para el viernes, se proyecta un descenso que colocaría la mínima en 21°C y la máxima en 28°C.

Otras Provincias en Alerta

El alerta por calor extremo se extiende también a provincias como Entre Ríos, casi toda Corrientes, Santa Fe y el noreste de Córdoba. En la Patagonia, las advertencias son aún más severas, con niveles de alerta rojo en el oeste de La Pampa y el este de Neuquén.

Fenómenos Climáticos Adicionales

Aparte del calor, el SMN ha alertado sobre la posibilidad de tormentas en varias provincias. Cuatro áreas están bajo alerta amarilla por tormentas, que podrían incluir lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 75 km/h.