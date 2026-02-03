Alberto Ruskolekier: ‘El poder de Estados Unidos con los aranceles se convierte en un arma poderosa’

La situación en Cuba se torna cada vez más crítica, esto se debe al endurecimiento de las políticas estadounidenses bajo la administración de Donald Trump. El analista internacional Alberto Ruskolekier comparte su visión sobre cómo estas decisiones impactan a la isla.

En charla con Canal E, Ruskolekier detalló que la reciente directiva de Trump tiene implicaciones severas para el suministro energético de Cuba. El 29 de enero, el presidente estadounidense prohibió a cualquier país comerciar o entregar petróleo a la isla, sugiriendo que esas transacciones resultarían en un incremento de aranceles.

La Fuerza de los Aranceles: Un Arma Política

El analista argumenta que el uso de aranceles por parte de Estados Unidos es devastador. «El impacto de los aranceles se convierte en una herramienta poderosa», afirmó Ruskolekier. Ninguna nación o empresa desea poner en riesgo su acceso al mercado estadounidense por comerciar con Cuba.

Realidad Crítica para la Población Cubana

La situación interna es alarmante. Ruskolekier reveló que «siete de cada nueve cubanos no realizan una o dos comidas al día». Además, el ingreso diario promedio es de solo medio dólar, lo que refleja la grave pobreza que afecta al país. Varios analistas estiman que este nivel de pobreza supera el 90% de la población.

El colapso en el suministro energético de la isla es un desafío significativo. Cuba necesita entre 100,000 y 110,000 barriles de petróleo diariamente, pero el apoyo de naciones aliadas como Venezuela ha desaparecido: «Venezuela ya no le entrega absolutamente nada de petróleo», señaló Ruskolekier.

Incluso México, que solía ser un abastecedor clave, enfrenta presión por parte de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado que tomará medidas para comunicarse con la administración estadounidense sobre este asunto.