El Ministerio de Justicia desestima recusación de la AFA y exige balances de US$ 450 millones a la IGJ

Rechazo a la Recusación de la AFA: El Inspector General de Justicia Mantiene Su Puesto

La Asociación del Fútbol Argentino no logró su objetivo de apartar al inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, en medio de una investigación por las finanzas del organismo.

El Ministerio de Justicia confirmó el rechazo de la recusación presentada por la AFA contra su inspector general, un paso significativo en la fiscalización de las cuentas de la entidad del fútbol argentino.

Decisión Irrecurrible del Ministerio

La resolución, emitida el 30 de enero por la Subsecretaría de Asuntos Registrales, es definitiva y no permite apelaciones, según lo estipulado por la Ley de Procedimientos Administrativos.

Finanzas de la AFA bajo la Lupa

La AFA había solicitado la recusación tras ser intimada por la Inspección General de Justicia a explicar sus balances de los últimos ocho años, que suman aproximadamente 450 millones de dólares.

Argumentos de la AFA para la Recusación

En su contestación a la intimación, la AFA argumentó que el inspector Vítolo había realizado declaraciones públicas que afectaban su imparcialidad, lo que motivó la solicitud de su apartamiento del caso.

Normativas y Procedimientos Administrativos

De acuerdo con las normativas vigentes, la recusación de un funcionario debe seguir un protocolo específico: el funcionario debe presentar un informe detallado y su superior debe tomar una decisión dentro de un plazo establecido. En esta ocasión, Vítolo presentó su descargo el 27 de enero, que fue elevado a la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

El Rol de Carlos Medina en la Decisión

El escribano Carlos Medina, a cargo de la Subsecretaría, fue quien finalmente desestimó la recusación por ser improcedente, permitiendo así que Vítolo continúe con su labor.

Avances en la Fiscalización de la AFA

Con esta resolución, el inspector Vítolo seguirá liderando la supervisión de las cuentas de la AFA, además de revisar el pedido de cambio de domicilio legal de la entidad a la provincia de Buenos Aires. Este aspecto también está bajo el escrutinio de la IGJ.

Próximas Definiciones del Ministerio