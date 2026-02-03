Transforma tu celular en una notebook por solo $229

El NexDock es el gadget que estabas esperando para llevar tu experiencia móvil al siguiente nivel, permitiéndote transformar tu teléfono en una computadora portátil sin complicaciones.

La startup estadounidense Nex Computer ha lanzado al mercado el revolucionario NexDock, un dispositivo innovador que convierte tu teléfono móvil en una laptop funcional y eficiente.

Este dispositivo se caracteriza por su diseño práctico y versátil. NexDock cuenta con una pantalla de 14 pulgadas, teclado y trackpad, pero sin un sistema operativo o hardware interno propio. En lugar de eso, utiliza la potencia y el software del smartphone conectado a través de USB.

Características Destacadas del NexDock

El NexDock ofrece una serie de funcionalidades que mejoran significativamente la experiencia del usuario:

Especificaciones Técnicas

– Resolución de 1920×1200 en pantalla táctil para una visualización clara.

– Dos altavoces estéreo que proporcionan una experiencia de sonido envolvente.

– Teclado completo con retroiluminación para uso cómodo en ambientes oscuros.

– Batería de 5.000 mAh que alimenta el dispositivo y permite cargar el teléfono.

– Autonomía de más de 7 horas, similar a una laptop convencional.

Al conectar tu teléfono, la interfaz se adapta automáticamente a la pantalla y puedes navegar usando teclado y mouse, brindando una experiencia de uso fluida.

Versatilidad y Compatibilidad

NexDock no solo funciona como una laptop portátil, sino que también puede conectarse a consolas y otros dispositivos, ofreciendo la posibilidad de utilizarlo como una pantalla secundaria.

Precio y Disponibilidad

El NexDock se lanza al mercado a un precio de u$s229, una opción menos costosa en comparación con una laptop convencional, lo que lo convierte en una alternativa interesante para quienes buscan funcionalidad y portabilidad.

Es importante tener en cuenta la compatibilidad; el NexDock funciona con smartphones que ofrecen modo escritorio, tales como dispositivos Samsung con DeX, Google Pixel, y modelos de Huawei y Motorola que admiten sus respectivas funciones de proyección de escritorio.