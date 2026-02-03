¿Se despide Gavin Newsom? Los candidatos que buscan la gobernación de California en 2026

Con las elecciones primarias para gobernador de California programadas para el 2 de junio, la contienda política se intensifica. Diversas figuras se postulan para suceder a Gavin Newsom, quien no podrá presentarse debido a limitaciones legales.

Los Candidatos Más Destacados

La interna demócrata ya cuenta con varios aspirantes prominentes. Entre ellos, sobresalen Matt Mahan, actual alcalde de San José, Katie Porter, excongresista, Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles, y Tony Thurmond, superintendente de Instrucción Pública. Cada uno de ellos presenta una visión única y disidencias con las políticas de Newsom.

Matt Mahan: La Voz Crítica

Matt Mahan, quien se convierte en un contendiente fuerte, ha sido abierto en sus críticas hacia Newsom. En ocasiones, ha desafiado abiertamente algunas decisiones del gobernador, como en el caso de la Proposición 36, que buscaba penas más severas para delincuentes reincidentes. Mahan impulsó esta medida, que fue aprobada por los votantes, pero enfrentó resistencia por parte de Newsom en cuanto a su financiamiento.

Antonio Villaraigosa: Un Rival con Historia

Antonio Villaraigosa tiene una trayectoria marcada por tensiones con Newsom. En las elecciones de 2018, lo tildó de “elitista”, aunque se ha mantenido más conciliador en tiempos recientes, incluso ocupando un rol de asesor en el gobierno actual.

Katie Porter: Las Inquietudes Ambientales

A pesar de no haber tenido enfrentamientos directos con Newsom, Katie Porter ha expresado su desacuerdo con ciertas decisiones, especialmente en temas ambientales. Recientemente se opuso a la aprobación de una ley que permitiría la creación de nuevos pozos petroleros, lo que reveló sus preocupaciones por el futuro del medio ambiente en California.

Tony Thurmond: Un Progreso Fiscal en el Horizonte

Por su parte, Tony Thurmond ha defendido una propuesta que busca implementar un impuesto del 5% a los multimillonarios, contraria a la posición de Newsom. Thurmond asegura que, si es elegido gobernador, estaría dispuesto a impulsar medidas para combatir la desigualdad económica.

Una Contienda Abierta

El panorama electoral en California se está volviendo cada vez más competitivo, con varios candidatos que buscan marcar la diferencia. La ley estatal limita a Newsom a dos mandatos, lo que abre el campo a nuevos liderazgos que podrían transformar el futuro político de la región.