Ucrania despertó bajo el sonido de alarmas y bombardeos. Los acuerdos temporales entre Washington y Moscú se hicieron añicos mientras los habitantes de Kyiv buscaban refugio en el metro, un sistema que ha servido de refugio durante más de una década.

Retóricas de Guerra En las Calles de Kyiv

El cielo de la capital se vio iluminado por los estruendos de los ataques aéreos rusos, obligando a los residentes a encontrar refugio en las estaciones del metro. Este antiguo sistema no solo sirve como transporte, sino que se ha transformado en un refugio crucial durante las campañas de bombardeo, ofreciendo áreas para descansar y acceso a agua y servicios básicos.

Consecuencias de la Ofensiva

Según informes de los servicios de emergencia, al menos tres personas resultaron heridas en la capital. Los daños fueron evidentes, con incendios desatados en varias áreas. Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió en un rascacielos de Darnytskyi, donde un fuego se declaró en el piso 26, mientras que otros edificios en Shevchenkivskyi y Dniprovskyi también recibieron impactos. Además, un surtidor de combustible y varios vehículos en Pecherskyi sufrieron daños significativos. Afortunadamente, todos los incendios fueron apagados posteriormente.

Amenazas en Otras Ciudades

La situación no se limitó a Kyiv. Ciudades como Kharkiv, Sumy y Dnipro también reportaron ataques, subrayando la inestabilidad del breve alto al fuego que se había logrado. Estos eventos ponen de manifiesto la prolongada tensión y la continua amenaza que enfrentan los habitantes de Ucrania.