El Gobierno Integrará el Financiamiento Universitario en la Agenda

El gobierno de Javier Milei se apresta a incluir un nuevo proyecto de financiamiento universitario en su agenda legislativa. Esta iniciativa busca solventar la creciente demanda de recursos para las universidades, conforme se anunciara en el Boletín Oficial en las próximas horas.

Contexto de la Nueva Propuesta

La decisión del Gobierno se da tras la reciente apelación a la resolución del juez Martín Cormick, quien había dictaminado que el Ejecutivo debía actualizar los presupuestos asignados a la educación superior, basándose en una ley previamente sancionada por el Congreso. Aunque esta normativa fue vetada por Milei, el Parlamento insistió en su aprobación, generando tensiones en un ambiente político ya frágil ante inminentes elecciones legislativas.

Impacto en la Educación Superior

La controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo provocó protestas masivas en las calles, reflejando el descontento de estudiantes y académicos frente a la situación. Tras las elecciones, se sumó un nuevo episodio con el rechazo al capítulo 11 del Presupuesto 2026, que hubiera derogado la ley de financiamiento universitario en cuestión.

Reducción Histórica en el Presupuesto Universitario

A pesar de los intentos de mejorar el financiamiento, el nuevo presupuesto prevé un recorte del gasto público en educación superior, con las universidades recibiendo tan solo un 0,4% del PBI. Este es el monto más bajo en varias décadas, representando una disminución del 47% en comparación con 2023, alertó el Centro de Economía Política Argentina. Además, las asignaciones para becas y transferencias a estudiantes disminuirán un 76%.

La Estrategia del Gobierno

Con la presentación de esta propuesta, el gobierno busca desactivar el conflicto judicial y abordar las demandas de las instituciones universitarias. Con el respaldo reciente de victorias legislativas en materias como la reforma laboral y el acuerdo UE-MERCOSUR, Milei pretende lograr un consenso rápido para la aprobación de esta nueva ley de financiamiento.

Desafíos por Delante

A pesar de los esfuerzos del gobierno por renegociar el financiamiento universitario, se anticipa resistencia por parte de diferentes sectores del ámbito educativo. Desde la administración de Milei se afirma que están comprometidos a «implementar los cambios en la ley que la hagan viable», aunque el camino hacia su aprobación promete ser desafiante.