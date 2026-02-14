Alphabet: La Emisión de Deuda que Rompió Récords

La compañía matriz de Google, Alphabet, se embarca en una jugada audaz que podría transformar el paisaje tecnológico al anunciar una emisión de bonos sin precedentes para potenciar su infraestructura de inteligencia artificial y servicios en la nube.

Alphabet ha lanzado una histórica emisión de deuda con un total de 20.000 millones de dólares para acelerar su expansión en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). Este movimiento estratégico incluye un bono a 100 años en libras esterlinas por aproximadamente 1.370 millones de dólares, con una tasa de 6,125%.

La iniciativa busca financiar el crecimiento más significativo en la historia de la empresa, con el objetivo de duplicar su capacidad de infraestructura en IA y computación en la nube cada seis meses.

Una demanda superior a la esperada

La colocación de bonos resultó en una demanda extraordinaria, especialmente para el bono a 100 años, que recibió órdenes por cerca de 13.700 millones de dólares, siendo estos principalmente fondos de pensión y aseguradoras que mostraron un gran interés.

Un movimiento poco común en el sector tecnológico

Según informes de CNBC y Forbes, la emisión incluyó deuda en dólares, libras y francos suizos, representando un hecho inusual en el sector tecnológico. No se registraba una operación similar desde la realizada por Motorola en 1997.

El destino de los nuevos fondos

Los 20.000 millones de dólares serán dirigidos a aumentar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de Google, en respuesta al creciente uso de sus servicios de IA y su plataforma en la nube. Para 2026, la empresa proyecta una inversión de 185.000 millones de dólares en infraestructura relacionada con IA, el doble que el año anterior, con un enfoque claro en centros de datos y hardware especializado.

Preservando liquidez y asegurando financiamiento

A pesar de contar con más de 120.000 millones de dólares en efectivo, Alphabet ha optado por financiarse en el mercado para mantener su liquidez, asegurar costos de financiamiento y proteger su flujo de caja ante las importantes inversiones planeadas.

Un perfil de riesgo bajo

En el ámbito financiero, Google es considerado un emisor de bajo riesgo, con muchos inversores viéndolo como un ‘crédito cuasi soberano‘, respaldado por su fuerte posición en el mercado y su liderazgo en tecnología.

La tendencia entre las grandes tecnológicas

Esta estrategia de Alphabet se alinea con una tendencia más amplia entre grandes empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft, Meta y Oracle, que en conjunto han acumulado 121.000 millones de dólares en deuda para el desarrollo de centros de datos en 2025.

Sin embargo, algunos analistas, como Bill Blain de Windshift Capital, han expresado su preocupación sobre la posibilidad de una burbuja, advertiendo que la presión por construir infraestructura sumada a años de financiamiento barato podría ser un punto de riesgo.