Detienen en Miami al periodista Eduardo «Quique» Felman: últimos detalles del caso

Enrique «Quique» Felman, reconocido periodista deportivo de TyC Sports, ha sido arrestado en Miami en medio de un escándalo que sacude el mundo del fútbol argentino. Las autoridades estadounidenses han iniciado una investigación por lavado de activos que involucra a varios jugadores y figuras del deporte.

Ángel de Brito, conocido por su aguda mirada sobre la farándula y el deporte, fue el primero en dar a conocer la noticia en la red social X. Según sus declaraciones, se han destapado maniobras fraudulentas en las que individuos vinculados al fútbol actuaban como promotores de un sistema que explotaba a los jugadores.

Las Maniobras Fraudulentas Detrás del Escándalo

Los detalles revelan una red compleja donde se invitaba a futbolistas a participar en «presencias» en lujosos casinos en Las Vegas. Según se alega, a los jugadores se les imponían estrictas condiciones: no podían jugar con su propio dinero, debían seguir las instrucciones de terceros y mantener un comportamiento ejemplar. Las cámaras de vigilancia eran omnipresentes para evitar cualquier intento de fraude.

Información difundida por Ángel de Brito en su cuenta de X (Foto: Captura de pantalla de X @angeldebritook)

Próxima Audiencia y Detalles de la Detención

Felman enfrentará una audiencia crucial el 17 de febrero, donde se definirán los pasos a seguir en su caso. Recientemente, se descubrió que ya figuraba en la lista de fugitivos antes de su llegada a Estados Unidos el 2 de febrero, momento en que fue detenido en el aeropuerto.

La conductora Denise Dumas habló sobre la detención, identificando el momento en que Felman, junto a su hija, llegó a Miami para celebrar un evento familiar y se encontró con la sorpresa del arresto.

Implicaciones en el Mundo del Deporte Argentino

La situación ha generado preocupación entre otros periodistas y exjugadores, quienes podrían verse implicados en esta modalidad de juego. Se estima que a los deportistas se les ofrecían sumas de entre cinco mil y 75 mil dólares por su participación en estos eventos en casinos.

El sistema no solo era lucrativo sino que también contaba con un nexo insidioso: periodistas deportivos que extendían la invitación, ganando comisiones adicionales por su rol en la operación. La creciente inquietud en Argentina se manifiesta ante la posibilidad de que más de un futbolista se encuentre en la mira de la justicia si deciden participar en eventos internacionales.

Estado Actual de Quique Felman

Actualmente, Felman se encuentra en el Centro de Detención de Miami, donde se espera su traslado a Nevada para enfrentar un juicio. Con una fianza establecida en 130 mil dólares, se ha mencionado que existe la posibilidad de un acuerdo que le permitiría regresar a Argentina.

Los medios de comunicación están atentos a este caso, ya que el impacto que podría tener sobre la carrera de varios periodistas y exjugadores podría ser profundo, generando una sombra sobre el deporte argentino.