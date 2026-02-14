Kazajistán convocará un referéndum para aprobar nueva constitución

Este 15 de marzo, Kazajistán llevará a cabo un referéndum crucial para adoptar una nueva constitución. El presidente Kassym-Jomart Tokayev ha firmado el decreto oficial que da inicio a este histórico proceso.

Transformaciones Clave en el Gobierno Kazajo

Durante una reciente sesión gubernamental, Tokayev destacó que las enmiendas propuestas tienen como objetivo redistribuir el poder y fortalecer las instituciones políticas del país. Estas reformas buscan modernizar el marco constitucional para que refleje las realidades actuales de Kazajistán.

Un Nuevo Enfoque para el Liderazgo

El nuevo proyecto de constitución otorga al presidente mayor autoridad en designaciones clave, como los líderes del Tribunal Constitucional y del Banco Nacional. Con estas reformas, el presidente podrá nombrar a los jefes de la Corte Suprema y de la Comisión Electoral Central, entre otros, todo bajo la supervisión del nuevo parlamento unicameral, conocido como Kurultai.

Un Cambio en la Sucesión Presidencial

Se reintroducirá el cargo de vicepresidente, que había sido eliminado en 1996. Este nuevo rol permitirá una sucesión más directa del poder presidencial, comenzando con el vicepresidente en caso de que el presidente no pueda ejercer sus funciones.

El Kurultai: Un Parlamento Unicameral Ampliado

El Kurultai, que sustituirá al anterior sistema bicameral, estará compuesto por 145 miembros y tendrá un mandato de cinco años. Este nuevo cuerpo legislativo contará con la autoridad para crear y aprobar leyes de manera más eficiente.

El Consejo del Pueblo: Una Voz Nueva para la Ciudadanía

Un novedoso Consejo del Pueblo se establecerá para representar los intereses de todos los ciudadanos kazajos, conservando la capacidad de proponer leyes y convocar referendos, reemplazando las instancias anteriores que discutían temas cruciales para la sociedad.

Privacidad y Derechos: Cambios Controversiales

Las enmiendas proponen proteger mejor la libertad de expresión y modifican la interpretación del uso de los idiomas kazajo y ruso, favoreciendo al primero. Este cambio ha generado debate, pues implica que los documentos oficiales en kazajo tendrán mayor legitimidad legal.

Reformas en el Marco Legal de la Familia y Religión

La definición de matrimonio será actualizada para indicar que es la unión de un hombre y una mujer. Además, se aclarará la separación entre religión y Estado. Estas modificaciones reflejan una visión conservadora en temas sociales.

Un Futuro Incierto

Si el referéndum resulta en la aprobación de la nueva constitución, se implementará a partir del 1 de julio, con elecciones parlamentarias programadas para agosto. Este cambio podría marcar un punto de inflexión en la historia política reciente de Kazajistán. La actual constitución, vigente desde 1995, ya ha sido modificada en múltiples ocasiones y se encuentra en un contexto de creciente demanda de reformas políticas.

Reflexiones Finales

Si se ratifica esta nueva constitución, será la tercera versión en la historia del país, subrayando un camino evolutivo hacia un sistema más adaptado a los desafíos contemporáneos. La comunidad internacional estará atenta a cómo este proceso se desarrolle y qué implicaciones tendrá para la gobernanza y los derechos humanos en Kazajistán.