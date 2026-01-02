El Gobierno lanza decreto para reestructurar la SIDE

El gobierno nacional ha dado un giro significativo a la normativa de inteligencia a través de un decreto que otorga a la Secretaría de Inteligencia de Estado nuevas y controvertidas facultades.

Un Cambio Radical en la Ley de Inteligencia

Este viernes, el gobierno argentino publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la ley de inteligencia, otorgando a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) la capacidad de aprehender personas. Esta medida ha generado un intenso debate, especialmente entre las fuerzas de oposición que alertan sobre un posible aumento del espionaje político.

Las Nuevas Facultades de la SIDE

La controversia principal radica en la habilitación de la SIDE para realizar aprehensiones. Según el decreto, los agentes de inteligencia podrán actuar en situaciones de delitos flagrantes, bajo la obligación de notificar a las fuerzas de seguridad competente. El gobierno justifica esta decisión, argumentando que las actividades de inteligencia deben ser encubiertas para proteger el interés nacional.

Reestructuración y Seguridad Aumentada

El decreto también establece que los organismos de inteligencia deben garantizar la seguridad de sus instalaciones y que están autorizados a repeler cualquier agresión. Esto amplía considerablemente su ámbito de actuación y provoca preocupación entre diversos sectores.

Definición de Contrainteligencia

El gobierno ha reconfigurado las actividades de contrainteligencia, que ahora abarcan la prevención de espionaje, sabotaje y cualquier injerencia extranjera que amenace la estabilidad estatal. Este cambio es parte de una estrategia más amplia para fortalecer la defensa del país en un contexto global complejo.

Creación del Centro Nacional de Ciberseguridad

Como parte de estas reformas, se ha creado el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) con la misión de proteger el ciberespacio nacional y las infraestructuras digitales críticas. Este nuevo organismo se encargará de garantizar la seguridad de los sistemas tecnológicos fundamentales para los servicios públicos.

La Resistencia Legislativa

La oposición ya ha anticipado acciones legales para impugnar el decreto, argumentando que es una invasión a las facultades del Congreso. Lejos de cesar, el debate promete intensificarse en los próximos días con la presentación de informes al Ejecutivo y la búsqueda de consensos en el Parlamento.

Criticas desde Diversos Sectores

Voces críticas como la del exdiputado kirchnerista Leopoldo Moreau han calificado la medida como la creación de una “policía secreta”. Otras figuras prominentes han expresado su preocupación por la falta de discusión pública y debate plural sobre un tema tan delicado como la inteligencia nacional.

Aprobaciones Legislativas Recientes

Junto al DNU de inteligencia, el gobierno promulgó también el presupuesto 2026 y una modificación en el Régimen Penal Tributario. Estas leyes buscan estabilizar la economía y fomentar la inversión, aunque también han generado polémica sobre su implementación y efectos.

El Debate Continúa

Detrás de cada una de estas reformas hay un intenso debate sobre las implicancias de un mayor control estatal y la autonomía necesaria para que las instituciones funcionen dentro del marco democrático. El futuro de estas políticas y su aceptación pública sigue siendo un tema candente en la agenda política argentina.