Siria revela que ISIS planeaba ataques en iglesias y celebraciones de Año Nuevo

Un nuevo atentado en Aleppo evidencia el aumento de la violencia en Siria, donde grupos extremistas buscan sembrar el terror en medio de celebraciones. Este ataque, que dejó un oficial de seguridad muerto, subraya la continua amenaza del Estado Islámico en el país.

Las autoridades sirias confirmaron el jueves que un atacante suicida, vinculado al grupo yihadista Estado Islámico (IS), perpetró un ataque en Aleppo en la víspera de Año Nuevo, que resultó en la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad. Según informes, el grupo extremista había planeado atacar iglesias y eventos públicos durante las festividades.

Recientemente, IS ha intensificado sus acciones en regiones bajo control del nuevo gobierno de Damasco, siendo señalado como responsable de un ataque el mes pasado en Palmyra que tuvo como víctimas a tres ciudadanos estadounidenses.

Aumento de la Vigilancia en Aleppo

El ministerio del Interior de Siria reveló que había recibido información sobre planes de IS para llevar a cabo «operaciones suicidas y ataques que apuntaban a las celebraciones de Año Nuevo en varios gobernados, especialmente en Aleppo». Esto llevó a un incremento en las medidas de seguridad en la ciudad.

En el barrio Bab al-Faraj, un oficial mostró desconfianza ante una persona sospechosa, que luego resultó ser integrante de Daesh, el acrónimo árabe para IS. Al ser interrogado, esta persona abrió fuego, lo que causó la muerte de un oficial, y posteriormente se suicidó, dejando a otros dos oficiales heridos en su intento de aprehensión.

Retaliación y Operaciones de Seguridad

El 13 de diciembre, un ataque en Palmyra, perpetrado por un presunto tirador solitario de IS, cobró la vida de dos soldados estadounidenses y un civil estadounidense. En respuesta, las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo ataques aéreos que resultaron en la muerte de cinco miembros del grupo yihadista, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Desde entonces, las autoridades sirias han intensificado sus operaciones contra IS, reportando la eliminación de un líder de la organización el 25 de diciembre. En noviembre, el presidente interino sirio, Ahmed al-Sharaa, se unió oficialmente a la coalición liderada por Estados Unidos para combatir a IS.

El Contexto Social y Político

Bajo el liderazgo de al-Sharaa, tras la ofensiva relámpago de rebeldes en diciembre de 2024 que derrocó al dictador Bashar al-Assad, han surgido preocupaciones entre las minorías. En el último año, varios civiles del comunidad alauita, a la que pertenecía al-Assad, han sido víctimas de actos de violencia. En marzo, se registraron masacres en la costa y en julio hubo enfrentamientos en la provincia mayormente drusa de Suwayda.

Además, en junio, un atentado suicida en una iglesia de Damasco dejó 25 víctimas mortales. Aunque las autoridades sirias atribuyeron la responsabilidad a IS, un grupo extremista menos conocido, Saraya Ansar al-Sunna, reivindicó el ataque, lo que ha llevado a analistas a sugerir que podría servir como fachada para las operaciones de IS.