Tragedia en Oncativo: Niña de 9 años se ahoga en jacuzzi de hotel turístico

Tragedia en Oncativo: Nena de 9 años pierde la vida en un jacuzzi

Una conmoción recorre la localidad cordobesa de Oncativo tras la trágica muerte de una niña de 9 años en un jacuzzi de un hotel, horas antes de la celebración de Año Nuevo.

El fatal incidente ocurrió en la tarde del 1 de enero, en medio de un período de intensa actividad turística en esta pintoresca localidad situada a unos 80 kilómetros de Córdoba Capital. La nena, que se encontraba de vacaciones con sus padres, fue hallada en el jacuzzi del hotel, generando una desesperada llamada a la policía en busca de ayuda.

Rescate y maniobras de reanimación

Al recibir el aviso, las autoridades actuaron de inmediato, estableciendo un cordón sanitario en el lugar. Los servicios de emergencia trasladaron rápidamente a la menor a la clínica Gatti, donde se realizaron maniobras de reanimación durante 45 minutos. A pesar de los esfuerzos, los médicos declararon su fallecimiento.

Investigación en curso

La Justicia ha calificado el caso como «muerte de etiología dudosa». Policía y peritos trabajan juntos para esclarecer las circunstancias que llevaron a este trágico desenlace. Hasta el momento, no han surgido hipótesis concretas que expliquen el accidente.

La ciudad, conocida por su entorno tranquilo y familiar, se encuentra consternada por este evento inesperado que ha dejado una profunda huella en la comunidad. Familias que buscan disfrutar de las festividades se ven ahora impactadas por la lamentable noticia.

