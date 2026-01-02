Manuel Adorni: El Gobierno disolverá el ANDIS

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo que ha estado en el centro de serias acusaciones de corrupción. Esta medida llega tras la revelación de audios que involucran a altos funcionarios en una trama de sobornos.

En una conferencia de prensa, Adorni comunicó que la ANDIS cesará sus operaciones y que sus responsabilidades serán transferidas al Ministerio de Salud. Explicó que esta decisión se debe a la existencia de «manejos incompatibles» con una gestión transparente, así como a un «descontrol» general dentro de la agencia.

Recursos garantizados para el nuevo enfoque en Discapacidad

Aunque la ANDIS no ha recibido fondos públicos desde abril, la transferencia de sus funciones al Ministerio de Salud viene acompañada de un nuevo presupuesto de $173.032 millones. Este incremento forma parte de un total destinado a esa área de cinco billones de pesos para 2025, con un 86% de ejecución presupuestaria hasta la fecha.

Compromiso con la transparencia y el control

Adorni prometió que las nuevas políticas sobre discapacidad se manejarán con total transparencia, incluyendo mecanismos de control y auditorías permanentes. «No habrá recortes en las prestaciones», aseguró, al tiempo que se eliminarán 16 cargos políticos, reduciendo así la estructura jerárquica en un 45,7%.

De la creación a la crisis: Historia de la ANDIS

La Agencia Nacional de Discapacidad fue establecida en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri con el objetivo de unificar las políticas en esta área. Sin embargo, su reputación se ha visto empañada este año por unos audios en los que el exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo, revela una supuesta red de corrupción que incluye a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Las investigaciones en curso ya han identificado a quince imputados, entre ellos, Spagnuolo y otros altos funcionarios. A pesar de ser citados por el Congreso, Milei y su equipo no han comparecido ante los legisladores para brindar explicaciones.