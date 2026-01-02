Expertos de la City presentan su plan de inversión 2026: Acciones y bonos destacados

A medida que se aproxima 2026, los expertos analizan un entorno financiero más estable en Argentina. Descubre las estrategias que pueden convertir tu inversión en una oportunidad clave.

Contexto Económico: Un Cambio de Viento

Después de un 2025 lleno de incertidumbres políticas y económicas, el rumbo parece más claro. A pesar de las tensiones geopolíticas a nivel global, los analistas destacan la importancia de tener carteras diversificadas y una vigilancia constante de las variables económicas en este nuevo período.

Bonos a Considerar en el Nuevo Escenario

El informe de Invertir en Bolsa (IEB) subraya el renovado acceso a los mercados en dólares, con la reciente colocación del bono AN29 por 910 millones de dólares. Esta inyección ha reducido el riesgo país a su nivel más bajo desde 2018. Entre las recomendaciones se destacan los bonos GD35 y GD41, que prometen una compresión favorable de la curva.

Inversiones en Pesos: Oportunidades en Tasa Fija y CER

En un clima donde se prevé una inflación moderada, los instrumentos de tasa fija en pesos se perfilan como opciones atractivas. Especialmente los bonos T30J6 y T30A7, que ofrecen tasas interesantes en un entorno de baja inflacionaria.

Diversificación: La Estrategia Más Efectiva

Analistas coinciden en que diversificar es la clave para navegar 2026. Con proyecciones positivas para sectores vitales como el agro y la minería, se sugiere un portafolio equilibrado que contemple tanto inversiones en dólares como en pesos ajustados por inflación.

Recomendaciones para Inversiones Internacionales

A nivel global, las valuaciones de las acciones estadounidenses son altas, pero se respaldan por buenos indicadores de crecimiento y una potencial baja en las tasas de interés. Para 2026, se estima un crecimiento de ganancias del S&P 500 del 13% interanual, y se recomienda incorporar también mercados emergentes y sectores seleccionados.

Futuros del Mercado de Commodities

En el ámbito de los commodities, el enfoque es neutral respecto al oro, pero optimista con respecto al cobre, esencial para la infraestructura eléctrica en el futuro.

Acciones y Sectores a Vigilar

La renta variable muestra oportunidades en acciones que no han recuperado sus máximos, especialmente en energía y finanzas. Significativas son las acciones de YPF, Banco Galicia y Banco Macro, que podrían beneficiarse de un reactivado sector económico.

Lecciones del 2025: Ganadores y Perdedores

La inversión más rentable del año pasado fue el plazo fijo, que rindió un 45%, superando la inflación. Sin embargo, el índice Merval enfrentó caídas en dólares, reflejando la volatilidad de las acciones en un ambiente incierto.

Mirando Hacia el Futuro

Los especialistas creen que el 2026 se presenta como un año con mejores posibilidades que 2025, pero recomiendan prudencia y un análisis constante. La diversificación y la selección cuidadosa de activos son cruciales para definir tus estrategias de inversión en este horizonte nuevo.