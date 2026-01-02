Joven denuncia balazo mientras caminaba por Km 8

Jonathan Alexander Aguilar, de 26 años, llegó al Hospital Alvear con una herida de bala en la pierna derecha. El tiroteo, que desconoce su origen, tuvo lugar en la madrugada de este miércoles.

Este miércoles por la tarde, Jonathan Alexander Aguilar fue recibido en el Hospital Alvear tras sufrir una herida de arma de fuego. Según la información proporcionada por fuentes policiales, el incidente se registró en Km. 8 alrededor de la medianoche.

Detalles del incidente

Aguilar relató que estaba caminando por la calle Pigafetta en Km. 8 cuando, en un lapso comprendido entre las 00:00 y la 1:00, escuchó un disparo que lo alcanzó en la pierna derecha, específicamente en el gemelo, sin saber de dónde provenía el ataque.

Atención médica inmediata

Equipo médico del Hospital Alvear le brindó las primeras curaciones necesarias antes de trasladarlo al Hospital Regional. Allí se realizarán estudios para evaluar la gravedad de su herida y su estado de salud general.

Investigación en curso

Las autoridades están llevando a cabo una investigación. La Policía de Mosconi se encuentra trabajando en el caso, con el apoyo de la Brigada de Investigaciones. La Comisaría de Distrito de Km. 8 ha sido notificada y se coordina con el Oficial Ayudante Pavón, quien recibió el primer llamado de alerta sobre el ingreso de Aguilar.