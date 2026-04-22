El Gobierno levanta restricciones: Ocho periodistas regresan a la Rosada

Revocación de Restricciones: Periodistas Vuelven a Casa Rosada

El gobierno de Javier Milei ha decidido levantar las restricciones de acceso a la Casa Rosada para ocho periodistas tras una polémica en torno a una supuesta campaña de desinformación relacionada con su gestión.

La reciente decisión del gobierno permite que periodistas de reconocido prestigio regresen a sus labores en Casa Rosada. Este cambio se produce en medio de un contexto judicial y una acusación de injerencia extranjera que ha suscitado debate en el periodismo nacional.

Regreso a la Casa Rosada

Fuentes oficiales explicaron que la restricción inicial respondía a una “medida preventiva” mientras se investigaban alegaciones sobre una campaña rusa destinada a desacreditar al gobierno. Si bien las puertas se han reabierto, se enfatiza que, si la justicia llega a determinar culpabilidades, las restricciones podrían reimponerse.

Un Controversial Castigo

La prohibición previa atrajo fuertes críticas, ya que se alegaba que el gobierno penalizaba a periodistas por acciones en las que no habían estado involucrados. Tras la revocación, figuras como Liliana Franco y Cecilia Camarano de Ámbito Financiero, así como Jonathan Heguier y Javier Slucki de El Destape, han recuperado su acceso.

Reacciones de los Periodistas

Tatiana Scorciapino, de Tiempo Argentino, expresó su agradecimiento por el regreso a su lugar de trabajo, enfatizando que la restricción nunca debió haber ocurrido. «Por casi quince días, no pudimos entrar a nuestro lugar de trabajo», comentó en una red social. Por su parte, Fabián Waldman, de FM La Patriada, también compartió su satisfacción. «Los medios acreditados regresamos a Casa Rosada y los periodistas continuamos nuestra labor suspendida sin motivos”, declaró.

Investigación Judicial en Curso

La denuncia presentada por el abogado Jorge Monastersky queda en manos del juez federal Sebastián Ramos, quien ha delegado la investigación en el fiscal Ramiro González. Este procedimiento busca desenredar la red de supuesta injerencia rusa en el sistema informativo argentino.

La Campaña de Desinformación

La denuncia sugiere que una organización de inteligencia rusa, conocida como «La Compañía», utilizó una estrategia masiva de desinformación. Según el informe, habrían destinado US$ 283.000 a la publicación de 250 notas a través de 23 medios digitales con el objetivo de desprestigiar al gobierno y generar conflicto entre Argentina y Chile. Este planteo se basa en una investigación internacional que reveló cómo se ejecutó la campaña, desde abril de 2024 y durante al menos seis meses, involucrando incluso a influencers y manifestaciones en eventos deportivos.

Un Contexto Tenso

La información revela que la campaña no sólo buscaba socavar la imagen de Milei en un momento en que Argentina mostraba apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia, sino que también incluyó acciones físicas como pasacalles y pintadas, desafiando el respaldo oficial al país europeo.

Un Esfuerzo Internacional de Investigación