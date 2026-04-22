Inversores advierten sobre desafíos de crédito y deuda en Argentina tras reuniones en EE.UU.

Un reciente informe del Banco Comafi destaca las preocupaciones de los inversores frente a la situación económica argentina, en medio de un panorama macroeconómico en mejora que aún suscita dudas.

El Banco Comafi ha presentado un análisis detallado sobre las inquietudes manifestadas por los inversores durante las reuniones que Argentina mantuvo en Washington y Nueva York. Este documento resalta cuatro aspectos cruciales que influyen en la percepción del mercado sobre los bonos argentinos: calidad del crédito, actividad económica, vencimientos de deuda y dinámica política.

El informe se basa en encuentros recientes con bancos y fondos de inversión de mercados emergentes, en paralelo a las discusiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante estas reuniones, se abordó la continuidad del programa y la importancia de mantener el superávit fiscal. Aunque en Nueva York los fondos reconocieron avances en reservas y en el balance externo, aún persisten questionamientos sobre la situación estructural del país.

Preocupaciones sobre la Mora Familiar

Uno de los temas que más inquieta es la mora de las familias, que ha alcanzado niveles históricos. Este deterioro en la capacidad de pago genera incertidumbre sobre la estabilidad del sistema financiero y la solidez de las carteras bancarias.

Los inversores advierten que, de continuar esta tendencia, se podría limitar el acceso al crédito y tensar los balances de las entidades bancarias.

Producción y Compromisos Financieros

La dinámica productiva es otro de los ejes analizados. Mientras los sectores de agro, energía y minería presentan avances, áreas clave como la industria, construcción y comercio están rezagadas. Los inversores anhelan señales de una recuperación equilibrada que permita sostener el crecimiento y aliviar la presión social.

Además, los compromisos financieros hacia 2027 plantean desafíos; el mercado evalúa cómo el Gobierno podrá manejar sus pasivos sin provocar sobresaltos, siendo la refinanciación con apoyo internacional un factor crucial para mantener una narrativa de sostenibilidad.

Escenario Electoral y Expectativas

El informe también aborda la agenda electoral. A pesar de que falta más de un año para las elecciones presidenciales, muchos inversores dan por hecho la reelección de Javier Milei como un escenario probable. Sin embargo, la falta de claridad sobre reformas estructurales mantiene el escepticismo en el mercado.

Sentimiento del Mercado y Perspectivas

A pesar de los progresos en reservas y la mejora del superávit, el informe sugiere que los fondos permanecen cautelosos. En Wall Street, se habla de posiciones «overweight» (mayor exposición) en deuda argentina, pero muchos prefieren mantener sus inversiones actuales antes que asumir riesgos adicionales.

Argentina sigue enfrentando una brecha de tasas con otros emergentes, lo que subraya una percepción frágil del riesgo en el país. Durante las conversaciones en Washington, se reafirmó la necesidad de continuar con el superávit fiscal para mantener la confianza del mercado y evitar que se reconsidere la posibilidad de incumplimiento.

Asimismo, en los encuentros con fondos de Emerging Markets, se destacó la mejora en las reservas y el balance externo, impulsado por el aumento del precio del crudo y los ingresos del sector agrícola. Sin embargo, persiste el riesgo político como un factor significativo que influye en las decisiones de inversión.