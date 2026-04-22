Córdoba: Tragedia en la escuela, fallece alumno de 11 años durante el recreo

Un doloroso incidente conmovió a la comunidad educativa de La Calera, Córdoba, donde un alumno perdió la vida súbitamente mientras se divertía durante el recreo.

Este lunes, un niño de 11 años, que cursaba el sexto grado en una escuela local, sufrió una descompensación repentina mientras jugaba al fútbol con sus compañeros. La tragedia ocurrió en el patio de la institución educativa ubicada en la calle Juan Ramón Jiménez.

Rápida respuesta ante la emergencia

Los directivos de la escuela actuaron de inmediato, activando los protocolos de emergencia para ofrecer primeros auxilios al menor. A pesar de la premura en la atención, el niño fue trasladado al Hospital Materno Infantil Arturo Illia, donde los médicos intentaron revivirlo. Sin embargo, poco después de su llegada, se confirmó su fallecimiento.

Detalles del traslado y la atención médica

Afortunadamente, una ambulancia dedicada a la atención de instituciones educativas llegó en menos de siete minutos al lugar del incidente, lo que permitió que el niño recibiera atención médica rápidamente. A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud, no se logró revertir la situación crítica del alumno.

Investigación en curso

La Justicia de Córdoba ha comenzado una investigación para esclarecer las causas exactas del deceso. Según la Secretaría de Gobierno local, existen antecedentes de salud en el entorno familiar del niño, un aspecto que será cuidadosamente analizado por los peritos encargados del caso.

Consternación en la comunidad educativa

La noticia ha provocado una gran consternación entre estudiantes, docentes y padres de la localidad. La comunidad se encuentra profundamente afectada por esta tragedia, que ha dejado una huella imborrable en el ambiente escolar.

A medida que se esperan los resultados de la autopsia, todos los involucrados buscan respuestas ante un suceso tan inesperado y devastador.