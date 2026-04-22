Jennie Formby, exsecretaria general del Labour, se une a los Verdes

En un giro inesperado, Jennie Formby, ex secretaria general del Partido Laborista, ha decidido unirse al Partido Verde, lo que sugiere un cambio significativo entre los aliados cercanos de Jeremy Corbyn. Esta decisión marca un desafío para el laborismo, ya que la dinámica política en el país se transforma rápidamente.

Formby se Suma a las Filas de los Verdes

Jennie Formby, quien dirigió el Partido Laborista entre 2018 y 2020, ha hecho oficial su afiliación al Partido Verde y planea activar su militancia en la campaña hacia las elecciones locales de mayo. Esta decisión sigue a una serie de renuncias de figuras prominentes laboristas que están encontrando un nuevo hogar en la formación liderada por Zack Polanski.

Un Cambio de Rumbo

La incorporación de Formby se suma a la lista de destacados ex aliados de Corbyn, como James Meadway y el ex alcalde Jamie Driscoll. Esto no solo fortalece al Partido Verde en términos de apoyo político y organizativo, sino que también plantea interrogantes sobre su enfoque ambiental tradicional.

La Visión de Formby

Formby ha expresado su preocupación por la creciente vinculación del Partido Laborista con patrocinadores corporativos, afirmando: “Zack y los Verdes no temen hablar sobre justicia económica y aumentos de impuestos. Estoy cada vez más inquieta por el rumbo que ha tomado el laborismo”.

Críticas a la Nueva Dirección Laborista

Desde su renuncia en 2020, Formby no ha escatimado críticas hacia el liderazgo de Keir Starmer, quien, según ella, ha incumplido sus compromisos de campaña. En sus propias palabras, “Keir fue elegido prometiendo una serie de cosas de las que rápidamente se desdijo”.

Un Proyector Político en el Horizonte

Con el liderazgo de Polanski, los Verdes han pivotado su enfoque hacia temas económicos, alejándose de una estricta agenda ambiental hacia preocupaciones como los impuestos y el costo de vida. Esta estrategia ha dado resultados, disparando el apoyo en las encuestas de un 10% a un 16%, y resultando en un triplicado de la membresía del partido en apenas unos meses.

Movimientos dentro de la Izquierda

Aparte de Formby, otros ex miembros del entorno de Corbyn, como Michael Chessum y David Prescott, han decidido unirse a los Verdes. Chessum ha mencionado que “el Partido Verde está en un proceso de refundación”, una señal de que la izquierda busca redefinir su identidad y relevancia en la política británica.

Formby asegura que el movimiento que se está forjando entre estos nuevos aliados es único y energético, reflejando un verdadero deseo de cambio. “Hay un claro apetito por esta nueva dirección. La gente está muy emocionada”, concluyó.