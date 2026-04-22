Protesta en Córdoba: Prestadores de servicios para la discapacidad se oponen a reforma que amenaza tratamientos

En un contexto de creciente incertidumbre, este miércoles, Córdoba se convierte en el escenario de una movilización donde prestadores, profesionales y familias del sector de la discapacidad alzan su voz en defensa de derechos fundamentales que podrían verse amenazados.

La cita es a mediodía en la Plaza San Martín, donde trabajadores del ámbito buscan generar conciencia sobre los posibles efectos de una nueva reforma nacional. Esta iniciativa podría tener graves repercusiones en pensiones, tratamientos y la continuidad de servicios esenciales.

Fuerte crítica a la nueva ley presentada por el Gobierno.

Rechazo a la Reforma Propuesta

“Estamos muy preocupados. Este proyecto busca derogar la ley de emergencia en discapacidad”, expresó Pablo Bolego, vicepresidente de la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad (Fatradis), durante una entrevista en Punto a Punto Radio.

Bolego enfatizó que un aspecto crítico de la reforma es la modificación en los criterios de acceso a las pensiones. “El nuevo enfoque vuelve a la lógica de la invalidez laboral, lo que dejaría a muchas personas sin apoyo. La ley actual corrige estos problemas, pero esta nueva propuesta busca nuevamente restringir esos derechos”, agregó.

Por amenazas de tiroteo, prohibieron mochilas en una escuela de Córdoba y los alumnos ingresaron con bolsas transparentes.

Además, subrayó que el efecto de estas reformas no se limitaría al ámbito económico. “La pensión no es solo un ingreso; es la puerta de acceso a tratamientos, transporte y acompañamiento profesional”, añadió.

Peligro para Tratamientos y Servicios

Otro aspecto alarmante es la posible desregulación de tarifas para prestaciones relacionadas con la discapacidad, incluyendo terapias y servicios de transporte. “Esto implicaría que cada obra social podría establecer los precios que desee, rompiendo la igualdad de acceso a los servicios, sin importar la situación económica de cada persona”, advirtió.

Bolego también alertó sobre las amenazas a la sostenibilidad de las instituciones: “Si se liberan los precios, muchas de ellas no podrán mantenerse, lo que impactará directamente en la continuidad de los tratamientos”.