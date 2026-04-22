SanCor no alcanza acuerdo con acreedores y enfrenta quiebra legal

La cooperativa láctea SanCor se encuentra en un momento crítico tras la declaración de su quiebra por parte de la Justicia de Santa Fe. Esta decisión se produce después de que la propia empresa reconociera su incapacidad para continuar con el proceso concursal.

Este miércoles, 22 de abril, el juez Marcelo Gelcich, al frente del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, emitió una resolución que pone fin a los intentos de reestructuración que la empresa había comenzado en febrero de 2025. SanCor solicitó su propia quiebra, lo que fue confirmado por el Poder Judicial santafesino el 16 de abril.

Detrás de la Decisión Judicial: Deudas y Compromisos Incumplidos

La cooperativa, que arrastra una deuda monumental que asciende a aproximadamente US$120 millones, admitió ante el tribunal su incapacidad de hacer frente a sus obligaciones financieras y de ofrecer una propuesta viable para sus acreedores. El fallo fue clasificado como una “quiebra indirecta por frustración anticipada”, lo que indica que SanCor ha renunciado a la posibilidad de revertir su situación de insolvencia.

Un Balance Alarmante: Salarios y Deudas Atrapantes

Al momento de la quiebra, SanCor acumulaba más de $12.788 millones en salarios adeudados, $6349 millones en deudas impositivas y previsionales, y más de $13.313 millones en deudas comerciales, entre otros compromisos que no pudo saldar.

El Futuro de SanCor: Incertidumbre y Nuevas Oportunidades

Este desarrollo deja a la cooperativa en una situación de incertidumbre, tanto para sus empleados como para sus acreedores. La comunidad y el sector lácteo observan de cerca cómo se desenlaza esta historia, que ha conmocionado a Argentina.

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