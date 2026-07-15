El Gobierno licitará un área petrolera frente a Mar del Plata

La búsqueda de nuevos recursos en el mar argentino da un paso adelante con el lanzamiento de una ambiciosa licitación para explorar la Cuenca Argentina Norte, a 350 kilómetros de Mar del Plata.

Este miércoles, el Gobierno nacional anunció el comienzo de una licitación pública internacional destinada a otorgar los derechos de exploración de hidrocarburos en un área de la Cuenca Argentina Norte. Esta zona estratégica se encuentra aproximadamente a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata y está motivada por una propuesta del Challenger Energy Group PLC, asociado a la británica Sintana Energy Inc.