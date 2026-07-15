El Gobierno licitará un área petrolera frente a Mar del Plata

Nuevo Horizonte Energético: Licitación Internacional para Exploración de Hidrocarburos en la Cuenca Argentina Norte
La búsqueda de nuevos recursos en el mar argentino da un paso adelante con el lanzamiento de una ambiciosa licitación para explorar la Cuenca Argentina Norte, a 350 kilómetros de Mar del Plata.
Este miércoles, el Gobierno nacional anunció el comienzo de una licitación pública internacional destinada a otorgar los derechos de exploración de hidrocarburos en un área de la Cuenca Argentina Norte. Esta zona estratégica se encuentra aproximadamente a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata y está motivada por una propuesta del Challenger Energy Group PLC, asociado a la británica Sintana Energy Inc.
<h2>Detalles del Proyecto de Exploración</h2>
<p>La iniciativa fue formalizada con el <strong>Decreto 590/2026</strong>, firmado por el presidente<strong> Javier Milei</strong>, junto con el ministro de Economía,<strong> Luis Caputo</strong>, y el jefe de Gabinete, <strong>Diego Santilli</strong>. El área específica, denominada "CAN_200", abarca unos 5.000 kilómetros cuadrados y está bajo la jurisdicción del Estado nacional.</p>
<h3>Oportunidades de Desarrollo Energético</h3>
<p>Este avance no solo representa una oportunidad para aumentar la producción de energía, sino también para atraer inversiones extranjeras y generar empleo en la región. La exploración de hidrocarburos en esta cuenca podría convertir a Argentina en un actor clave en el sector energético de América del Sur.</p>