¿Regresan las lluvias al AMBA? Pronóstico semanal aquí

Buenos Aires: Un Cambio Climático Agradable Antes de las Lluvias

La temperatura se siente más cálida en Buenos Aires a medida que la ciudad se prepara para disfrutar de un día relativamente templado, justo en medio de un ambiente mundialista.

El clima de Buenos Aires este miércoles se presenta con una ligera mejora, dando un respiro en medio de la agitación mundialista y una semifinal emocionante contra Inglaterra. Tras días fríos, la temperatura podría alcanzar hasta 18 grados en horas de la tarde.

Un Miércoles con Buenas Condiciones

La variabilidad del termómetro porteño ha marcado días de bufandas y otros más amables con el clima. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan lluvias para el viernes, lo que interrumpirá la estabilidad que ha caracterizado la segunda mitad de la semana.

Temperatura y Predicción del Tiempo

Este miércoles comienza con un cielo completamente nublado, aunque las lluvias no están en el horizonte. Durante el resto del día, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados, acompañadas de un viento suave y condiciones agradables para esta época del año.

Ascenso de las Temperaturas para el Jueves

Con la llegada del jueves, se espera un aumento en la temperatura. El SMN pronostica una mínima de alrededor de 12 grados y una máxima que podría llegar a los 20 °C, siendo uno de los registros más elevados en las últimas semanas. Aunque el cielo seguirá mayormente nublado, la llegada de aire más tibio hará que la sensación térmica sea más placentera, en contraste con la reciente ola de frío.

Un Fin de Semana Cambiante

El cambio climático comenzará el viernes, cuando el SMN anuncie un retorno de las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las primeras precipitaciones se podrían manifestar desde temprano en el día, culminando la etapa de estabilidad y dando paso a un clima más inestable.