El Gobierno mantiene vigilancia en Venezuela con apoyo total a EE. UU.

El gobierno de Javier Milei reitera su apoyo a los Estados Unidos en medio de la creciente tensión por la situación en Venezuela. En la última reunión de la OEA, las declaraciones del representante argentino han dejado claro el rumbo de la diplomacia nacional.

Respaldo Argentina a Estados Unidos

El reciente encuentro en la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó la postura del gobierno argentino, que ha decidido alinearse con Estados Unidos en su intervención en Venezuela. Carlos Cherniak, el representante argentino, expresó el apoyo a las acciones de EE. UU. contra Nicolás Maduro, calificando el acto como una medida para restablecer la democracia en el país caribeño.

Críticas a Maduro y su Régimen

Durante su intervención, Cherniak no escatimó en críticas hacia el mandatario venezolano, vinculándolo con el narcotráfico y tildándolo de «amenaza» para América Latina. Además, denunció el deterioro del estado de derecho en Venezuela y mencionó la existencia de redes de narcoterrorismo que apoyan al gobierno chavista.

Impacto de la Crisis Venezolana

El diplomático también trajo a colación la alarmante cifra de más de ocho millones de venezolanos que han dejado su país en los últimos años, resaltando las irregularidades en las elecciones de julio de 2024, donde Maduro fue reelegido de manera considerada fraudulenta. Este contexto refuerza la intención del gobierno argentino de promover una transición democrática en Venezuela.

Plan de Acción del Gobierno Argentino

La administración de Milei está evaluando la posibilidad de intensificar los contactos con funcionarios estadounidenses y líderes de la oposición venezolana para facilitar un cambio de régimen. Aún no se han fijado fechas para estas reuniones, pero la Casa Rosada está comprometida a mantener la crisis venezolana en el debate público.

Controversia Política en Argentina

Mientras tanto, en el ámbito doméstico, el reciente decreto que modifica la estructura de la Secretaría de Inteligencia ha generado fuertes reacciones. La oposición se ha unido para criticar la medida, que podría tener repercusiones en el Parlamento, llevando a demandas para su derogación.