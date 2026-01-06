Descubre los pormenores del acuerdo millonario

Nicole Kidman y Keith Urban han oficializado su divorcio, llegando a un consenso que cierra un capítulo de casi dos décadas juntos, tan solo tres meses después de que la actriz pidiera la disolución de su matrimonio.

Detalles del Divorcio

La aclamada actriz, de 58 años, presentó su solicitud de divorcio el 30 de septiembre del año pasado, alegando «diferencias irreconciliables». Los documentos judiciales, obtenidos por el Daily Mail, revelan que el expareja decidió renunciar a cualquier derecho de manutención, tanto infantil como conyugal, asumiendo cada uno sus propios gastos legales.

Resultados de la Audiencia

Estaba programada una audiencia para el 6 de enero, sin embargo, Kidman optó por no asistir tras regresar de Australia el día anterior.

División de Bienes

Las disposiciones del decreto de divorcio aseguran que cada parte retenga sus respectivas propiedades, que incluyen muebles, vehículos, cuentas bancarias e inversiones, garantizando una división satisfactoria para ambos.

Plan de Crianza de las Hijas

En el acuerdo de crianza, se establece que Kidman tendrá a sus hijas, Sunday Rose de 17 años y Faith de 14, durante 306 días al año, mientras que Urban estará con ellas 59 días, distribuidos en fines de semana alternos.

Aspectos Financieros del Acuerdo

Aunque ambos padres declaran ingresos mensuales superiores a los 100,000 dólares, el tribunal determinó que no habrá manutención infantil, tal como acordaron ambas partes. Además, se estableció que todas las reclamaciones de manutención conyugal quedan excluidas permanentemente.

Ajustes Legales Finales

Los documentos también confirman que los gastos judiciales restantes se dividirán de manera equitativa. Hasta el momento, no se ha confirmado si existía un acuerdo prenupcial, pero parece que los exesposos lograron resolver sus diferencias de manera pacífica y amistosa.