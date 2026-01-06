Se Firman los Primeros Contratos de Concesión de Rutas del Corredor Mercosur

La firma de contratos para la concesión de 741 kilómetros de rutas marca un hito en la modernización del sistema vial argentino, con la intención de optimizar el comercio y la logística en la región.

Detalles de la Concesión

Este martes 6 de enero se formalizó la firma de los contratos que permitirán a empresas privadas gestionar la explotación, administración y mantenimiento de los Tramos Oriental y Conexión, parte integral de la Etapa I de una red vial que promete mejorar la conectividad en el país.

Beneficios del Corredor del Mercosur

El Ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que estas rutas forman parte del corredor del Mercosur, facilitando el comercio con Brasil y Uruguay, y conectando importantes pasos fronterizos. En particular, el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná se convierte en un eje crucial, acelerando el acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario. Esto sin duda potenciará las exportaciones y la logística regional.

Un Paso Hacia la Modernización Vial

Según Caputo, este avance marca el primer paso hacia una red moderna de más de 9.000 kilómetros concesionados. Esta transformación tiene como objetivo reducir costos para el sector productivo y reemplazar un modelo deficitario por otro más saludable, competitivo y sin subsidios del Tesoro.

Empresas Responsables de la Gestión

A partir del miércoles 7 de enero, Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá el control del Tramo Oriental, que pasará a llamarse Autovía del Mercosur. Este tramo abarca las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, cruzando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Tramo Conexión y Nuevos Impulsos

La Unión Transitoria de Empresas (UTE), que incluye a Obiring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., se encargará del Tramo Conexión, conocido como Conexión Alto Delta. Este tramo se ocupa del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que vincula Entre Ríos con Santa Fe.

Sistema Sin Subsidios

Desde el Ministerio de Economía reafirmaron que el nuevo sistema de concesión no recibirá subsidios públicos, lo que busca desmantelar un esquema antiguo que resultaba insostenible y poco beneficioso para los usuarios.