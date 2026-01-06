Descubre los Paraisos Naturales de Córdoba: Actividades Imperdibles en Jesús María, Río Ceballos y Mina Clavero este Verano

En la temporada estival, las sierras de Córdoba se convierten en el refugio favorito de quienes buscan escaparse de la rutina con paisajes impresionantes, ríos cristalinos y una deliciosa oferta gastronómica.

Con la llegada del verano, Córdoba se posiciona como uno de los destinos más buscados en Argentina. La combinación de ríos, reservas naturales y paisajes serranos convierte a diversas localidades en auténticos refugios para aquellos que desean disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Descubre Jesús María: Historia y Naturaleza

En el norte de Córdoba, Jesús María ofrece una fusión única de historia y naturaleza, destacándose por su Reserva Natural Parque del Oeste. Según el intendente Federico Zárate, este espacio se encuentra a solo cinco minutos del centro de la ciudad, permitiendo a los visitantes disfrutar de un microclima particular y del río en un entorno natural.

«Al estar tan cerca del centro, esta reserva permite desconectar y disfrutar de un ecosistema diverso», agregó Zárate, destacando la rica oferta cultural y gastronómica local, ideal para disfrutar de una típica parrilla cordobesa.

Mina Clavero: Agua y Aventura

Ubicada en el Valle de Traslasierra, Mina Clavero se ha consolidado como un destino turístico favorito. Con una increíble cantidad de ríos y balnearios, el director de Turismo, Alberto Pérez, resalta la variedad de experiencias acuáticas.

Mina Clavero cuenta con ríos de distintas temperaturas, ideales para toda la familia, y destaca la cercanía entre los atractivos, facilitando el acceso. «Puedes caminar de un lugar a otro y disfrutar del entorno sin complicaciones», señalando que esto crea una experiencia más relajante y accesible para los visitantes.

Río Ceballos: Naturaleza y Diversión al Aire Libre

En Sierras Chicas, Río Ceballos emerge como un destino ideal para los amantes de la naturaleza. El director de Turismo, Marcelo Ottonello, señala que Dique La Quebrada es un punto imperdible, donde los visitantes pueden disfrutar de actividades náuticas o simplemente relajarse junto al lago.

Además de las actividades acuáticas, Río Ceballos ofrece senderos para caminatas y cascadas, componiendo una experiencia veraniega completa. «La gastronomía local es otro atractivo fuerte, donde encontrarán buena comida a precios accesibles», comentó Ottonello.