Activista por la seguridad vial, tras la muerte de su hijo en un accidente, celebra nuevas normas en el Reino Unido

La nueva estrategia de seguridad vial presentada en el Reino Unido marca un gran paso hacia adelante, impulsada en gran parte por la valiente lucha de Meera Naran, quien busca transformar su dolor en medidas concretas que salven vidas.

Un Compromiso Nacido del Dolor

Meera Naran lleva años abogando por un cambio significativo en las leyes de seguridad vial tras la trágica muerte de su hijo Dev, quien perdió la vida en un accidente automovilístico en 2018. La iniciativa, que ahora se conoce como «Ley de Dev», promueve la implementación obligatoria de tecnología de seguridad en los nuevos vehículos.

Detrás de la Ley de Dev

La fatalidad ocurrió cuando su padre llevaba a Dev a visitar a su hermano Neel en el hospital. En un tramo de carretera transformado en una autopista inteligente, su auto se detuvo, solo para ser embestido por un camión. Esta tragedia no solo cobró la vida de Dev, sino que también marcó la de su abuelo, que falleció años después debido a lesiones del mismo accidente.

La Campaña por un Futuro Más Seguro

Desde aquel día devastador, Meera se comprometió a crear conciencia sobre la necesidad de tecnología avanzada en vehículos, como el sistema de frenado automático de emergencia (AEB). «Si el camión hubiera tenido este sistema, posiblemente Dev habría regresado a casa esa noche», comentó Naran, subrayando la urgencia de su campaña.

Un Cambio Necesario en la Industria Automotriz

A pesar de que tecnologías de asistencia al conductor, como el AEB, son comunes en muchos automóviles nuevos, no son requisitos legales en el Reino Unido. Meera, quien es docente en farmacia clínica, ha utilizado sus habilidades profesionales para enfatizar la importancia de basar las decisiones en evidencia, alejando las emociones de la discusión.

Voces que Inspiran Cambio

La Ministra de Transporte, Lilian Greenwood, destacó que la nueva estrategia se fundamenta en la evidencia y refleja las experiencias de aquellos que han sufrido en accidentes de tráfico. Reconoció el esfuerzo incansable de Naran para abogar por estas tecnologías que podrían prevenir tragedias futuras.

Un Legado de Esperanza

Meera recuerda a Dev no solo como su hijo, sino como un soporte emocional para su hermano Neel, quien tiene necesidades de salud complejas. La pérdida de Dev fue un golpe devastador para la familia, y la lucha de Meera se ha convertido en un compromiso transformador: «Quiero que ningún otro familiar atraviese lo que hemos vivido», afirma con determinación.

La implementación de leyes que promuevan la seguridad vial es un paso hacia un futuro donde las carreteras sean más seguras y las tragedias, solo historias del pasado. Para Meera, cada día es una nueva oportunidad para continuar su misión, recordando que su lucha es por todos aquellos que han perdido a un ser querido en la carretera.