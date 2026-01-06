¿Puede Trump mantener la euforia por Venezuela?

El presidente Donald Trump parece regocijarse en el despliegue del poderío militar estadounidense, especialmente tras una reciente intervención en Venezuela que promete alterar el tablero geopolítico. Sin embargo, esta ambición despierta preocupaciones sobre las consecuencias de su imprudencia.

WASHINGTON.- El presidente Trump mostró una palpable satisfacción al hablar sobre las operaciones militares en Venezuela, reflejando su deseo de ejercer el poder militar de Estados Unidos a su antojo. Este sentimiento, aunque atractivo, ha desestabilizado administraciones pasadas y plantea serias dudas sobre su efectividad y las implicaciones a largo plazo.

Intervención en Venezuela: Un Poder Sin Límites

La reciente operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro dejó al presidente Trump proclamando una sensación de invulnerabilidad. Desde su perspectiva, la caída de Maduro abriría la puerta a cambios en la región, con menciones sobre posibles intervenciones en Cuba y Colombia. Las palabras de Trump parecen carecer del peso y la reflexión que exige el complicado panorama político en América Latina.

Delcy Rodríguez: La Opción de Trump

A pesar de la captura de Maduro, el gobierno estadounidense ve en Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, una figura clave para un futuro arreglo político. La Casa Blanca está en conversaciones con ella sobre una posible transición, aunque muchos expertos revelan escepticismo respecto a su capacidad para liderar verdaderos cambios en el país.

Poder Militar y Políticas Controversiales

La administración Trump se enfrenta a un dilema complejo. Por un lado, está la posibilidad de trabajar con fuerzas asociadas a Maduro y, por otro, la necesidad de revitalizar la oposición democrática. La estrategia del gobierno estadounidense, que incluye amenazas de acciones militares adicionales, podría estar alejándolo de los verdaderos aliados que buscan un cambio genuino en Venezuela.

Expectativas del Mercado Petrolero

En la mente de Trump, las vastas reservas petroleras de Venezuela son un atractivo irrefutable. Sin embargo, expertos advierten que los desafíos para reactivar esta industria son significativos y que las empresas son reacias a invertir en un ambiente inestable, a pesar de las promesas de seguridad militar.

Repercusiones Internacionales

Las acciones de Trump han suscitado reacciones mixtas en el ámbito internacional. Aliados de Estados Unidos han expresado preocupaciones, lo que sugiere que esta estrategia puede no ser tanto un camino hacia la estabilidad como una reducción de la influencia de Estados Unidos en la región.

En el contexto actual, Trump se enfrenta a una realidad complicada que, según los expertos, podría resultar en lecciones dolorosas sobre los límites del poder militar. En un mundo interconectado, las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias que escapan al control de un solo líder.