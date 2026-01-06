Las PyMES: El nuevo blanco de los cibercriminales

La creciente amenaza cibernética supone un desafío importante para las pequeñas y medianas empresas en Argentina. Conocer y adoptar medidas básicas es fundamental para prevenir daños severos.

Un desafío relevante para las PyMEs

Muchos emprendedores todavía piensan que la ciberseguridad es exclusiva de grandes empresas, pero la realidad demuestra que hoy cualquier organización, sin importar su tamaño, es susceptible a ataques. Las amenazas se han proliferado de manera automatizada y masiva, vulnerando a aquellos que no protegen adecuadamente sus activos digitales.

Tipos de Amenazas Comunes

Las PyMEs deben estar atentas a dos tipos de amenazas que son especialmente dañinas:

Phishing

Este método busca robar credenciales a través de correos electrónicos falsos que imitan a bancos o proveedores. La sofisticación de estos fraudes ha aumentado, haciendo que detectarlos sea aún más difícil.

Ransomware

Este tipo de ataque cifra información y detiene las operaciones. Más allá del rescate, muchos atacantes también amenazan con filtrar información sensible, lo que puede resultar devastador para una PyME.

La Vulnerabilidad de las PyMEs

Las PyMEs suelen ser el eslabón más débil en el ecosistema digital debido a:

Falta de inversión en seguridad informática.

Infraestructura desactualizada y dependencias de pocos sistemas.

Ausencia de una estrategia proactiva de respuesta a incidentes.

Esta combinación las convierte en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes, quienes saben que a menudo encontrarán menos resistencia y una mayor probabilidad de éxito.

Medidas preventivas a implementar

Las PyMEs pueden mejorar su ciberseguridad de manera rápida y económica. Aquí algunas recomendaciones clave:

1. Autenticación Multifactor (MFA)

Activar MFA en todas las cuentas críticas es una de las acciones más efectivas. Esto asegura que, aunque una contraseña sea comprometida, los atacantes no puedan acceder a las cuentas sin la segunda capa de protección.

2. Copias de seguridad

Contar con backups automáticos y desconectados es vital. No solo se trata de realizar copias, sino de probar si pueden restaurarse cuando sea necesario.

3. Capacitación del personal

El componente humano es crítico en la seguridad cibernética. Capacitar al personal para reconocer amenazas es tan importante como tener la tecnología adecuada. Implementar microcapacitación y simulaciones de ataques puede mejorar la respuesta ante incidentes.

Herramientas para fortalecer la seguridad

Las PyMEs no necesitan acumular herramientas costosas. Con un enfoque en las básicas bien optimizadas, se puede alcanzar un nivel de protección adecuado:

Protección de endpoints.

Gestores de contraseñas y MFA.

Filtrados antiphishing en correos.

Backups automáticos en la nube.

Plan de acción en 30 días

Un plan efectivo puede estructurarse en un mes:

Semana 1: Diagnóstico de activos críticos y revisión de backups.

Diagnóstico de activos críticos y revisión de backups. Semana 2: Implementación de MFA y actualizaciones de sistemas.

Implementación de MFA y actualizaciones de sistemas. Semana 3: Capacitación del personal y definición de políticas de uso.

Capacitación del personal y definición de políticas de uso. Semana 4: Establecimiento de eficientes procesos de recuperación ante incidentes.

Una prioridad que no puede esperar

La ciberseguridad se ha convertido en un asunto de continuidad operativa y no simplemente tecnológico. Con medidas básicas bien implementadas, el impacto de las amenazas puede ser significativamente reducido. Las PyMEs son el motor de la economía argentina, y coordinar esfuerzos de seguridad es vital para su sostenibilidad en un entorno digital cada vez más peligroso.

*Por Alberto Padín, CEO de Platinum Ciber.