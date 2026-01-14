El Gobierno presentará la reforma del Código Penal en marzo y pospone negociaciones con la Corte Suprema

El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, se prepara para presentar significantivas reformas al Código Penal en marzo mientras pospone el debate sobre los pliegos de la Corte Suprema, cuyo tratamiento exige una compleja mayoría en el Senado.

Durante marzo, el gobierno de Javier Milei dará a conocer las modificaciones propuestas al Código Penal. A pesar de que la reciente reconfiguración del Senado tras las elecciones de 2025 trajo cambios significativos, los pliegos para el Máximo Tribunal no ocuparán un lugar preeminente en las prioridades del Ejecutivo.

El enfoque en la reforma del Código Penal

A partir de febrero, las conversaciones para cubrir los vacantes en el Poder Judicial comenzarán con un enfoque en los pliegos de jueces nacionales y federales. Esta estrategia no requiere mayorías calificadas, facilitando así el avance legislativo para el partido La Libertad Avanza.

El gobierno afirma que no habrá distinciones en el tratamiento de los pliegos de jueces, buscando estar listos para el inicio de sesiones ordinarias en marzo, con negociaciones ya desarrolladas. Sin embargo, otras posiciones más relevantes, como los nombramientos para la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, se mantendrán en espera debido a sus requerimientos de aprobación por parte del Senado.

Detalles de la reforma penal

La mesa de trabajo que define los aspectos de la reforma penal incluye a destacados funcionarios, como la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el asesor presidencial Santiago Caputo. Esta reforma, que abarca más de 900 artículos, tiene como objetivo principal el endurecimiento de las penas y un enfoque más riguroso en la seguridad.

Inicialmente presentada en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, la reforma fue apoyada por Bullrich y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Aunque está en el temario de sesiones extraordinarias convocadas en diciembre, en el gobierno se reconoce que probablemente no se abordará antes de finales de febrero, proyectando una presentación formal en marzo.

La incertidumbre en el Ministerio de Justicia

Otro tema relevante es la permanencia de Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia. Aunque ha indicado que permanecerá en su puesto hasta febrero, no hay claridad sobre su futuro en la cartera ni sobre quién podría asumir su rol en caso de que se produzca un cambio.