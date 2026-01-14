El viernes se despide, el lunes llega ‘Bahar’ tras meses de espera

¡El Esperado Estreno de Bahar en Telefe! La Telenovela Turca que Promete Atrapar a la Audiencia

Finalmente, los espectadores argentinos podrán disfrutar de Bahar, la telenovela turca que ha captado la atención de millones. Su estreno está programado para el 19 de enero, y los fanáticos no pueden esperar más.

Un Anticipado Debut en Televisión

La expectativa alrededor de Bahar ha crecido desde que Telefe comenzó a promocionarla durante la transmisión de los Martín Fierro. Aunque ya ha compartido fragmentos en el pasado, la telenovela finalmente estará disponible para el público argentino.

Cambio de Programación en Telefe

Con la llegada de Bahar, Amor a cualquier precio se despide este viernes. Esta telenovela ha sido un gran éxito de audiencia, pero ahora deja su lugar a la nueva estrella del canal. La traición, otra popular producción turca, continuará en la grilla tras el nuevo lanzamiento.

Horarios de Transmisión

El nuevo bloque de programación de Telefe incluirá Pasión prohibida a las 16:30, seguido del estreno de Bahar a las 18:00 y la repetición de La traición a las 19:00, justo antes de pasar a Telefe noticias.

La Historia de Bahar: Un Viaje de Redescubrimiento

Bahar, que se inspira en la serie surcoreana Doctora Cha, cuenta la historia de Bahar Özden, interpretada por Demet Evgar, quien abandona su carrera médica para dedicarse a su familia. Sin embargo, tras enfrentar una enfermedad y descubrir la infidelidad de su esposo, Bahar se replantea su vida y decide retomar su antiguo sueño de ser doctora.

Retos y Reconciliaciones

Bahar regresa a la residencia médica que interrumpió hace 20 años, desafiándose a trabajar junto a su esposo y su hijo, un residente recién iniciado. La familia enfrenta tensiones, pero ella siente una renovada satisfacción en su nueva vida.

Éxitos Internacionales de Bahar

Estrategicamente lanzada en Turquía en 2024 y rápidamente aclamada, Bahar ha tenido un desempeño destacado no solo en su país de origen, sino también en mercados como EE.UU., Chile, Paraguay y España, donde ha conquistado a audiencias de diversas culturas.