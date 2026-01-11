El Gobierno Reactiva Negociaciones y Aumenta la Presión sobre Gobernadores

La administración de Patricia Bullrich intensifica esfuerzos para lograr un amplio respaldo político en las negociaciones por la reforma laboral, mientras enfrenta la oposición firme de la CGT.

En un nuevo capítulo de la política argentina, la líder del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, se expresó durante su visita a Mar del Plata, destacando la importancia del consenso en la reapertura de las negociaciones para la reforma laboral. El Gobierno se prepara para acelerar el tratamiento de la iniciativa en el Senado a partir de esta semana, con el objetivo de que se apruebe en febrero.

Preparativos para la Negociación

La estrategia del Gobierno incluye la convocatoria a representantes políticos y sociales a una comisión técnica que se formará en el Senado. Bullrich anticipó que a partir del viernes se iniciarán estas consultas, buscando un terreno común para la reforma propuesta por la Casa Rosada.

Las Acciones de Diego Santilli

Complementando los esfuerzos legislativos, el Ministro del Interior, Diego Santilli, ha comenzado a reunirse con gobernadores para asegurar el apoyo necesario para el proyecto. Su agenda incluye encuentros programados con autoridades en Chubut y Resistencia, donde buscará fortalecer los lazos y discutir el respaldo a la reforma.

Impacto de la Reforma en las Provincias

Un punto de tensión en estas negociaciones es el artículo 191, que propone modificaciones en el impuesto a las Ganancias para empresas. Mandatarios de distintas provincias han expresado su preocupación, alertando que los cambios podrían significar una pérdida de alrededor de $5.000 millones mensuales, afectando gravemente los fondos que se coparticipan a las provincias.

La Resistencia de la CGT

En contraste con la estrategia de consenso del Gobierno, la CGT ha intensificado su oposición. Después de una masiva movilización en diciembre, los líderes sindicales planean una recorrida por las provincias para alertar a los gobernadores sobre los riesgos del proyecto. Critican aspectos clave de la reforma que consideran inaceptables, como la limitación del derecho a huelga.

Reacciones y Estrategias de Oposición

La CGT no solo se apoya en la movilización social, sino que también contempla intervenciones judiciales ante lo que consideran inconstitucionalidades en la reforma laboral. En este contexto, buscan que los mandatarios provinciales se sumen a su rechazo, argumentando que la propuesta del Gobierno podría impactar negativamente en el bienestar de los trabajadores.