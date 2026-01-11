Hallan a la niña de 6 años desaparecida en Salta

¡Alivio en Salta! Aparece la niña de 6 años desaparecida en un paraje

La comunidad respira aliviada tras encontrar a Jimena Saravia, quien estuvo desaparecida por varias horas en La Unión.

Después de varias horas de incertidumbre y preocupación, Jimena Saravia, la niña de 6 años que había desaparecido en el paraje Las Vertientes, en La Unión, Salta, ha sido encontrada sana y salva.

Familiares de la menor confirmaron la noticia, expresando su agradecimiento a todos quienes apoyaron la difusión del caso durante la angustiante búsqueda, según reporta El Tribuno.

Detalles de la Búsqueda Intensiva

La desaparición de Jimena, que ocurrió tras el almuerzo del 10 de enero, llevó a los fiscales penales de Orán, Claudia Carreras y Carlos Salinas, a liderar una urgente investigación. La pequeña había sido vista por última vez vestida con un pantalón negro y una remera rosada, la misma indumentaria en la que fue hallada.

Colaboración Comunitaria

Un testimonio de un vecino compartido por Qué Pasa Salta remarcó la desesperación de su madre y el esfuerzo colectivo de la comunidad. «Cuando la familia salió a buscarla, se notó la falta de Jimena y empezó una búsqueda masiva. Todos los vecinos se han unido a la causa, pero necesitábamos más apoyo de los medios y las autoridades.»

Protocolo de Búsqueda Activo

Las autoridades activaron de inmediato el protocolo para la búsqueda de personas, incorporando a la policía, familiares y miembros de la comunidad. La zona donde se perdió Jimena, a solo 15 kilómetros de La Unión, es conocida por su capacidad de ocultar a quienes se extravían.

Desafíos en el Terreno

De acuerdo a información local, la región, que colinda con el río Bermejo, presenta un entorno complicado, con la presencia de fauna salvaje. Los residentes informaron que se encontraron huellas de la niña en áreas cercanas a los parajes San Miguel y El Totoral.

El Reencuentro

Tras la confirmación del hallazgo de Jimena, los operativos de búsqueda fueron suspendidos, aunque las autoridades no brindaron detalles sobre cómo se logró dar con su paradero. El fiscal encargado se trasladó a la casa de la niña para verificar su bienestar y asegurarse de que regrese a su hogar tras la evaluación médica.