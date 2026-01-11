Meta Cierra Cerca de 550,000 Cuentas en los Primeros Días de la Prohibición de Redes Sociales para Menores de 16 Años en Australia

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y Threads, ha desactivado más de medio millón de cuentas de usuarios menores de 16 años en respuesta a una nueva normativa en Australia. Este importante cambio marca un nuevo capítulo en la regulación del uso de redes sociales por parte de menores.

Desde la implementación de la ley, que prohíbe el acceso a redes sociales para los menores, se han desactivado 544,052 cuentas que se cree pertenecen a jóvenes, según el anuncio oficial de Meta. La cifra incluye 330,639 cuentas en Instagram, 173,497 en Facebook, y 39,916 en Threads.

Desafíos en la Verificación de Edad

En un comunicado, Meta subrayó su disposición a cumplir con la legislación, aunque expresaron sus preocupaciones sobre la dificultad de verificar la edad de los usuarios sin un estándar de la industria. La compañía señaló que este proceso de cumplimiento será continuo y en evolución.

Consulta de la Oficina de eSafety

Las plataformas que fueron incluidas en la normativa, como Twitch, Kick y TikTok, implementaron mecanismos de verificación de edad a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, la oficina de eSafety aún no ha publicado estadísticas sobre cuántas cuentas han sido desactivadas, a pesar de haber solicitado esta información a las plataformas.

Reacciones de la Oposición y de los Usuarios

A pesar de los esfuerzos por hacer cumplir la prohibición, se han reportado casos de cuentas que eluden el sistema. La oposición federal criticó la implementación de la medida, diciendo que ha «fallado». Melissa McIntosh, ministra de comunicaciones en la sombra, afirmó que muchas cuentas de menores siguen activas y sugirió que algunos usuarios han encontrado formas ingeniosas de eludir las restricciones.

Alternativas a las Redes Prohibidas

Tras la desactivación de cuentas, algunos menores han migrado a plataformas no incluidas en la prohibición, como Yope y Lemon8. McIntosh apuntó a que estas nuevas plataformas no han sido objeto de las regulaciones actuales, lo que plantea un desafío adicional para el gobierno.

Mirada Internacional

A medida que Australia implementa estas medidas, otros países, como el Reino Unido, están observando. La presión aumenta para adoptar políticas similares, con propuestas que sugieren restricciones a usuarios menores de edad en redes sociales en territorio británico.

Un Futuro por Definir

A pesar de su cumplimiento con la nueva normativa, Meta ha instado al gobierno australiano a trabajar conjuntamente con la industria para explorar enfoques más eficaces que un veto absoluto en el uso de redes sociales por menores. Las discusiones sobre la mejor manera de asegurar experiencias en línea adecuadas para la edad continúan.