Jorge Newbery avanza a semifinales

El equipo comodorense asegura su lugar en las semifinales del Torneo Regional a pesar de jugar con diez hombres casi todo el encuentro. Su próximo desafío será frente a Boxing de Río Gallegos.

Empate en Villalonga: Un Paso Hacia la Semifinal

Jorge Newbery logró clasificar a las semifinales del Torneo Regional en la Zona Patagónica tras un empate sin goles en Villalonga. En el partido de ida, el equipo comodorense había impuesto su dominio con una victoria de 3-0. Sin embargo, la jornada no fue sencilla, ya que el Lobo tuvo que enfrentar el duelo con diez jugadores tras la expulsión del arquero Lucas Rodríguez apenas a los 9 minutos del primer tiempo.

Un Comienzo Difícil para el Lobo

Los primeros minutos fueron complicados para Newbery. Lucas Rodríguez, en un intento por evitar una clara ocasión de gol, cometió falta fuera del área, lo que le costó la tarjeta roja. Ante esta situación, el entrenador Hugo Barrientos tuvo que hacer cambios estratégicos, sustituyendo al delantero Lucas Pugh por Federico Cardozo para reestructurar el equipo.

Defensa Sólida a Pesar de la Desventaja

A lo largo del primer tiempo, las oportunidades claras fueron escasas. Pese a contar con un jugador menos, la defensa de Newbery se mantuvo firme, evitando que Deportivo Villalonga generara situaciones de peligro. La solidez defensiva del Lobo fue crucial para aguantar la embestida del rival.

Un Segundo Tiempo de Control y Estrategia

En el segundo tiempo, Jorge Newbery adoptó un enfoque más conservador y defensivo, cerrando todos los caminos a su adversario. La estrategia de orden y contracción defensiva permitió al Lobo mantener el empate y asegurar su clasificación a la siguiente fase.

Boxing: El Rival en Semifinales

Mientras tanto, en Río Gallegos, Boxing se aseguró su lugar en las semifinales tras vencer 2-1 a Camioneros de Río Grande, luego de un empate 1-1 en el partido de ida. Este enfrentamiento promete ser un desafío emocionante para Jorge Newbery, ya que el primer partido de esta serie se disputará en su propia cancha.