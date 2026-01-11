Conoce los bancos con las tasas más bajas

El año comienza con buenas noticias para quienes desean dejar de alquilar y convertirse en propietarios. El panorama del crédito hipotecario se renueva con condiciones más favorables que prometen facilitar el acceso a la vivienda en Argentina.

Enero de 2026 trae consigo una feroz competencia entre los bancos que se traduce en mejores oportunidades para quienes buscan financiamiento. Sin embargo, las variaciones en tasas de interés y condiciones suelen ser confusas. Es esencial analizar las distintas ofertas antes de tomar una decisión que impactará significativamente en tu economía.

La lucha por la tasa más baja

En el mundo de los créditos UVA, la tasa de interés se convierte en un aspecto crucial, ya que la deuda puede volverse pesada si no se obtiene una tasa competitiva. Este mes, algunas entidades proponen ofertas agresivas para atraer nuevos clientes.

El Banco de Neuquén se destaca como la opción más interesante, ofreciendo una tasa mínima del 3.5% para clientes elegibles, que puede aumentar hasta el 9.5% en el caso de solicitantes no clientes. Para aquellos que se ajusten a sus requisitos, la diferencia en el costo total es notable.

A su vez, el Banco de Rosario presenta una tasa del 4.2%, colocándose como una opción atractiva para quienes prefieren condiciones claras y previsibles.

El Banco Nación, por su parte, mantiene tasas del 6% para clientes que reciban su sueldo con ellos, mientras que para no clientes esta cifra puede elevarse al 12%.

Opciones de financiamiento y ahorro inicial necesario

Uno de los principales obstáculos para adquirir una vivienda sigue siendo el capital inicial. Tradicionalmente, los bancos solían financiar entre el 70% y 75% del valor del inmueble. Sin embargo, en 2026 ha habido un cambio en esta tendencia.

El Banco Macro se destaca con una propuesta para menores de 30 años, ofreciendo financiamiento de hasta el 90% del valor de la propiedad. Para el resto de los solicitantes, la financiación varía entre el 60% y 70%.

Por otro lado, algunos bancos, como el de Neuquén y el de Corrientes, permiten financiar hasta el 80%, lo que podría ser determinante para quienes planean comprar pronto.

La relación cuota-ingreso es otro punto a considerar. La mayoría de las instituciones establecen un límite del 25% del ingreso mensual, pero el Banco Provincia sobresale permitiendo hasta el 40%, lo que plantea mayores oportunidades, aunque también exige una mayor planificación financiera.

Condiciones de plazos y beneficios adicionales

El plazo del crédito es clave para definir el monto de la cuota mensual. Mientras la media del mercado se sitúa en 20 años, algunos bancos ofrecen plazos de hasta 30 años, lo que puede resultar en cuotas más accesibles.

Instituciones como el Banco Nación, Santander, y BBVA conducen el mercado en esta área, ofreciendo alternativas a largo plazo que pueden reducir las cargas mensuales.

Otro factor relevante son los beneficios de ser cliente. En muchos bancos, no tener la cuenta allí puede duplicar la tasa de interés. Por ejemplo, el BBVA ofrece una tasa de 10.5% para clientes, y del 17% para quienes no lo son.

Finalmente, es importante tener en cuenta las cláusulas por cancelación anticipada, ya que algunos bancos aplican penalidades que pueden variar entre el 3% y 4% más IVA durante los primeros años.