“Lula da Silva: ‘Un Día Histórico para el Multilateralismo’”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebra el avance en las relaciones comerciales al anunciar la aprobación del tratado entre Mercosur y la Unión Europea, considerado uno de los acuerdos más significativos de libre comercio a nivel global.

“Es un día histórico para el multilateralismo”, exclamó Lula en un mensaje compartido en X, señalando que tras 25 años de negociaciones se logró concretar esta unión entre dos de los mercados más grandes del mundo. Con un total de 718 millones de habitantes y un Producto Bruto Interno conjunto de 22,4 billones de dólares, la relevancia de esta alianza es innegable.

Más que un Acuerdo Económico

Sin embargo, este pacto trasciende lo meramente económico. Históricamente, las restricciones impuestas por la UE en el ámbito agropecuario generaron tensiones, tanto en Brasil como en Argentina. Sin embargo, esta vez, el enfoque geopolítico del acuerdo resalta su importancia. Lula argumenta que en un contexto global marcado por el proteccionismo, este tratado es un aliento a favor del comercio internacional, promoviendo beneficios para ambas partes.

Un Mensaje a Washington

El acuerdo envía un claro mensaje hacia la administración estadounidense. Al desafiar las políticas arancelarias de Donald Trump, se establece una fortaleza geopolítica en América Latina, marcando un rumbo propio para la región frente a las ambiciones norteamericanas.

Ventajas para Brasil y el Mercosur

Lula también destacó los beneficios que traerá este acuerdo. La posibilidad de diversificación de exportaciones brasileñas, así como un aumento en las inversiones europeas en Sudamérica, son puntos clave. “Esto representa una victoria del diálogo y la cooperación entre naciones”, enfatizó el presidente.

La Opinión de APEX

Un comunicado emitido por la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones (APEX) corroboró la celebración de Lula, sugiriendo que este acuerdo podría incrementar las exportaciones brasileñas en 7.000 millones de dólares. “Este resultado es el fruto de un esfuerzo político sólido, con el liderazgo del presidente Lula”, afirmó Jorge Viana, presidente de APEX.

Un Punto de Inflexión para el Comercio Global

Viana resaltó la significación de este tratado en un panorama mundial caracterizado por la desaceleración de los mecanismos multilaterales. Aseguró que este acuerdo contrarresta la tendencia de fragmentación del comercio, reafirmando que el intercambio con la UE es del segundo más importante para Brasil, solo detrás del comercio con China.