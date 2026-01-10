El Gobierno reembolsa los fondos del swap con EE. UU.

El Gobierno argentino ha completado con éxito la devolución de un tramo significativo del swap con Estados Unidos, una medida que ha permitido mantener el control del dólar en un momento clave del calendario electoral.

En diciembre, el Gobierno argentino reembolsó casi 2.500 millones de dólares en el marco de un acuerdo de swap con Estados Unidos. Este movimiento se realizó justo antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre y fue anunciado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de un comunicado oficial.

Detalles del Acuerdo de Swap

El swap se enmarca dentro de un acuerdo de estabilización cambiaria por un total de 20 mil millones de dólares, dado a conocer el 20 de octubre de 2025. Según el texto del BCRA, este acuerdo define las condiciones para realizar operaciones bilaterales de moneda entre Argentina y Estados Unidos.

Impacto en el Mercado Cambiario

Con el uso de cerca de 2.500 millones de dólares, el Tesoro estadounidense pudo vender estas reservas en el mercado local, ayudando a contener la presión sobre el dólar en un periodo crítico. Durante la semana previa a las elecciones, el tipo de cambio oficial mayorista alcanzó su límite superior en varias ocasiones.

Celebraciones desde EE.UU.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, destacó en su cuenta de X la rápida devolución de los fondos, señalando que esto refleja una posición financiera fortalecida por parte de Argentina. “Me complace anunciar que Argentina ha reembolsado completamente su limitada disposición del swap, llevando al Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) a no tener pesos”, expresó Bessent.

Beneficios Geopolíticos y Económicos

El funcionario estadounidense subrayó que este acuerdo no solo respalda a un aliado político, sino que también genera beneficios económicos para ambos países. “Es un gran logro de la iniciativa América Primero asegurarse de que Argentina sea un aliado fuerte y estable dentro de una América Latina próspera”, añadió.

La Visión del Gobierno Argentino

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se pronunció favorablemente sobre el acuerdo en su cuenta de X, agradeciendo a Bessent y expresando su satisfacción por el apoyo recibido. “Hemos construido una alianza geopolítica importante y sabemos que contamos con el respaldo del país más influyente del mundo”, afirmó Caputo, resaltando el compromiso del presidente Javier Milei con la libertad económica y las reformas estructurales en Argentina.