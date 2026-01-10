Tren Mitre: Dos meses de cortes y servicios reducidos

Las obras de mejora en la Línea Mitre comienzan hoy, generando importantes modificaciones en los servicios que se extenderán por casi siete semanas.

Desde el sábado 10 de enero, la línea Mitre implementará un esquema excepcional que incluye la disminución de servicios y cortes totales. Esta medida es parte de un plan de renovación de infraestructura que afecta a varios ramales.

Interrupciones y Limitaciones en el Servicio

El ramal Tigre estará completamente inoperativo durante este período, mientras que los trenes hacia José León Suárez y Bartolomé Mitre solo funcionarán de manera limitada, operando entre las cabeceras y la estación Belgrano R, sin llegar a la terminal de Retiro.

Justificación de las Obras

Trenes Argentinos confirmó que estas medidas se enmarcan dentro de la Emergencia Ferroviaria nacional. Según las autoridades, es esencial avanzar con trabajos de infraestructura que son incompatibles con el tránsito habitual de trenes.

La elección de realizar estas obras durante los meses de enero y febrero no es casualidad. Durante el verano, la demanda de usuarios disminuye significativamente de 33 mil a solo 25 mil pasajeros diarios, lo que ayuda a reducir el impacto en la comunidad.

Aceleración de los Plazos de Obra

El nuevo esquema permite realizar las obras hasta tres veces más rápido que las intervenciones nocturnas o de fin de semana, que suelen prolongarse durante meses. Estas estrategias buscan minimizar las molestias a los usuarios, concentrándolas en un solo período.

Detalles de la Renovación de Vías

El plan incluye la renovación de 7,7 kilómetros de vías en los tramos más críticos, donde no se habían realizado trabajos de fondo en más de 40 años. Las obras abarcarán desde los pasos a nivel Crisólogo Larralde y Laprida, hasta la estación Vicente López y los puentes sobre Figueroa Alcorta y Dorrego.

Un Proyecto a Largo Plazo

Estas intervenciones son parte de un proyecto mayor que se inició hace diez meses, que ya ha renovado 20 kilómetros de vía, con un objetivo final de reemplazar 40 kilómetros de rieles y 47 kilómetros de tercer riel. También se adecuarán 65 puentes y alcantarillas con frecuencia deteriorada, dada su antigüedad.

Modernización del Sistema de Señales

Paralelamente, se llevará a cabo la modernización del sistema de señales en la entrada de la terminal de Retiro. Este es un paso histórico, ya que se reemplazará un equipamiento viejo de más de un siglo por un sistema automatizado de última generación. En las primeras tres semanas, se retirarán las instalaciones obsoletas para dar paso a 28 nuevas señales, balizas ATS y 16 máquinas de cambio.

Este reemplazo requiere la desconexión total del sistema actual, lo que impedirá el ingreso de trenes a Retiro durante el período de obras y las pruebas finales. Se espera que, tras la finalización de los trabajos el 28 de febrero, el nuevo sistema ofrezca una operación más fiable y regular.