El Gobierno suprime un impuesto vital en la venta de inmuebles: ¿quiénes se benefician?

La reciente aprobación de la Ley de Modernización Laboral en el Congreso trae consigo transformaciones significativas en la tributación, destinadas a dinamizar la economía y ofrecer un alivio fiscal a la ciudadanía.

Modificaciones Fiscales en el Sector Inmobiliario

Entre las reformas más destacadas, se encuentra la eliminación del impuesto cedular del 15% sobre la venta de inmuebles adquiridos desde 2018. Este impuesto, establecido por una reforma tributaria anterior, gravaba la ganancia acumulada en una operación de venta, lo que podía resultar en montos considerables a pagar por los propietarios.

Por ejemplo, si alguien compró una propiedad por 200,000 USD en 2019 y la vendió por 300,000 USD en 2022, el vendedor debía abonar 15,000 USD, equivalente al 15% de la diferencia en el precio.

Una Nueva Era para la Venta de Propiedades

El abogado Daniel Ricardo García, experto en Derecho Tributario, señala que esta eliminación se complementa con la derogación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), que aplicaba un 1.5% sobre ventas de propiedades compradas antes de 2018. En consecuencia, las ventas de propiedades ya no estarán grabadas ni por ITI ni por ganancia cedular, mejorando la rentabilidad de las operaciones y reduciendo la carga fiscal.

Un Alivio que Revitaliza el Mercado

El presidente de Filabe Desarrollos, Sebastián Suárez, opina que la eliminación del impuesto cedular es una simplificación crucial que desata el potencial del mercado inmobiliario. «Muchos propietarios optaban por no vender debido a una carga fiscal que afectaba su capital real más que su ganancia genuina», explica.

¿Quiénes se Benefician?

Con la nueva normativa, las ventas de inmuebles que forman parte del patrimonio personal de un individuo ya no estarán sujetas al impuesto, siempre que no se trate de una actividad comercial habitual. Aquellos que realicen estas operaciones como un negocio, continúan estando sujetos a las alícuotas del impuesto, que oscilan entre el 5% y el 35% según la escala tributaria.

Adicionalmente, la eliminación del impuesto sobre las Ganancias para individuos que perciben ingresos por alquileres destinados a vivienda representa otro importante alivio fiscal, simplificando aún más la estructura impositiva afectada en el pasado.

Un Mercado en Crecimiento

El Colegio de Escribanos de Buenos Aires informó que en 2025 se registraron 69,461 operaciones de compraventa, un 26.8% más que el año anterior. A pesar de un ligero descenso en diciembre respecto al mismo mes de 2024, el total de transacciones aumentó notablemente, alcanzando los $1,175,604 millones.

Aunque el inicio de 2026 trae consigo un pequeño enfriamiento, con una caída del 17% en la compraventa en febrero, en comparación interanual, se observa un incremento del 14.2% frente al mismo mes del año anterior.