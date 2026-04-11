Jefe de la CGT advierte a Milei: ‘Cambia el ánimo social, es hora de intensificar la protesta’

La Confederación General del Trabajo (CGT) advierte sobre un aumento en los conflictos laborales debido al modelo económico implementado por el Gobierno de Javier Milei. Aseguran que la movilización convocada para el 30 de abril en Plaza de Mayo será crucial.

Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT y representante del gremio de Camioneros, destacó que el descontento social está en aumento. «La ciudadanía se percata de que la situación no tiene perspectivas de mejora», afirmó en una conversación con Radio 10. Según Argüello, la próxima marcha será un hito importante frente a la falta de respuestas ante la reforma laboral.

Marcha en Defensa de los Derechos Laborales

La CGT ha programado una movilización para el 30 de abril, previo al Día del Trabajador, evidenciando su descontento con el actual modelo económico. Sin una resolución judicial definitiva sobre la reforma laboral, Argüello enfatizó: «Si no somos escuchados, nos queda la calle».

Un Modelo Económico en Crisis

El sindicalista arremetió contra el enfoque económico del Gobierno, sosteniendo que «este modelo no conducirá a un buen puerto». Aseguró que la política actual amenaza con desmontar el patrimonio nacional y no beneficia a los trabajadores, quienes enfrentan una creciente precarización de sus condiciones laborales.

Impacto Real en el Salario y la Vida Cotidiana

Argüello subrayó la situación crítica de los trabajadores: «Los salarios cada vez alcanzan menos. La regulación de las paritarias está en manos del Gobierno, y la inflación real es muy diferente a lo que se expone». La presión económica se siente en todos los hogares, con créditos acumulándose y despidos resonando en las calles.

Angustia y Falta de Expectativas

El sindicalista observó que la falta de perspectiva de mejora en el corto plazo ha generado angustia en la población. «Lo que se atisba es un panorama enrarecido que se profundiza cada vez más», afirmó, resaltando la desesperación entre los trabajadores.

La CGT ante la Reforma Laboral

En relación a la reforma laboral, Argüello declaró que «los artículos están detenidos bajo cautelares», denunciando presiones gubernamentales en el ámbito judicial. Aseguró que la CGT seguirá reclamando judicialmente y no se detendrán en su lucha.

Disputas y Estrategias en el Conflicto

El sindicalista delineó las diferentes vías de discusión ante la situación actual: legislativa, judicial y movilización en las calles. «Si no somos escuchados, intensificaremos nuestras acciones», advirtió, parafraseando la determinación de los trabajadores de defender sus derechos.

Preocupaciones por la Legalidad de la Nueva Normativa

Finalmente, Argüello cuestionó la legalidad de la reforma laboral, señalando que «viola la Constitución Nacional y acuerdos internacionales». La CGT se mantiene alerta ante cualquier intento del Gobierno de desmejorar los derechos laborales de los argentinos.