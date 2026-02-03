El Gobierno traslada el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

Este martes, el Gobierno argentino anunció el traslado del icónico sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo, una decisión que reaviva el debate sobre la custodia de este valioso símbolo patrimonial.

El Anuncio Oficial del Traslado

La medida fue formalizada mediante el Decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La notificación se publicó en el Boletín Oficial, confirmando que la ceremonia de entrega se llevará a cabo este sábado en el Parque Histórico Campo de Gloria, San Lorenzo, Santa Fe.

Detalles del Decreto y su Significado

El decreto establece que el sable será retirado del museo y pasará a la custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Este emblemático artefacto será protegido bajo normas específicas para garantizar su seguridad e integridad.

Patrimonio Nacional y Su Valor Simbólico

El sable corvo es considerado un símbolo crucial de la independencia nacional. La normativa destaca que esta pieza no solo representa el proceso emancipador de Argentina, sino que también es un símbolo de soberanía.

El sable corvo de San Martín exhibido en el Museo Histórico Nacional

Un Pasado Convulso: Robos y Recuperaciones

El decreto también menciona cifras sobre el pasado del sable. Donado al Estado en 1897, la pieza fue robada en dos ocasiones (1963 y 1965), lo que suscitó la necesidad de reforzar su seguridad. Estas circunstancias llevaron a que en 1967 se estableciera su guarda definitiva por el Regimiento de Granaderos a Caballo.

Un Decreto Anterior y Su Anulación

Sin embargo, un cambio notable ocurrió en 2015 con un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner, que ordenó el traslado del sable al Museo Histórico Nacional. Este último decreto ha sido revocado por la reciente decisión del Gobierno, que busca devolver al sable su contexto histórico original.

Una Decisión en Pro de la Historia Nacional

El Gobierno argumenta que albergar el sable en el Regimiento de Granaderos a Caballo representa una solución que respeta el legado de San Martín y asegura la preservación del patrimonio histórico. Se trata de una medida orientada a fortalecer la administración del patrimonio público y reafirmar los principios de soberanía e independencia.